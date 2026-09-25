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Монитор MSI 34" PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212) купить с доставкой в Москве
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Монитор MSI 34" PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212)

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Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212) - фото 1
Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212) - фото 2
Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212) - фото 3
Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212) - фото 4
Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212) - фото 5
Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212) - фото 6
Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
120
Время отклика
4
  • Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212) - фото 1
  • Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212) - фото 2
  • Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212) - фото 3
  • Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212) - фото 4
  • Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212) - фото 5
  • Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212) - фото 6
  • Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 840 руб. 
Начислим 366 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738185
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор MSI 34" PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212)
22 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
да
Комплектация
монитор, , документация, кабель DP, кабель питания, 4 винта подставки, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
120
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0b x2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
60
Габаритные размеры с подставкой
809.3x469.5x237 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х48х17
Вес, кг.
10.8

Описание товара Монитор MSI 34" PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212)

Монитор MSI PRO MP341CQ выполнен в черном цвете и представляет собой ультраширокую модель с экраном 34 дюйма и соотношением сторон 21:9. Благодаря этому формату вы можете одновременно открывать множество окон и видеть временную шкалу вместе с обрабатываемым контентом, что значительно упрощает многозадачную работу. Частота обновления 100 Гц улучшает отображение динамичного контента, что позволяет комфортно работать с видео и графикой. Изогнутый экран с радиусом кривизны 1500R обеспечивает равномерное фокусное расстояние для глаз, что снижает утомляемость при длительной работе. Технологии подавления мерцания и уменьшения синего света сертифицированы T?V, что способствует комфортному просмотру и защите зрения. Конструкция монитора способствует естественной работе глаз, позволяя сосредоточиться на задачах без излишнего напряжения. MSI PRO MP341CQ поддерживает VESA-совместимый кронштейн, что позволяет удобно проложить кабели и настроить монитор под оптимальный угол обзора. Также предусмотрены три интерфейса для подключения: два HDMI и один DisplayPort, что дает возможность подключать несколько источников видеосигнала одновременно. Встроенные динамики обеспечивают звук для видеозвонков и конференций, делая монитор универсальным решением для работы и общения.



Теги товара: 120 Гц, большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор MSI 34" PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
да
Комплектация
монитор, , документация, кабель DP, кабель питания, 4 винта подставки, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
120
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0b x2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
60
Габаритные размеры с подставкой
809.3x469.5x237 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI PRO MP341CQ выполнен в черном цвете и представляет собой ультраширокую модель с экраном 34 дюйма и соотношением сторон 21:9. Благодаря этому формату вы можете одновременно открывать множество окон и видеть временную шкалу вместе с обрабатываемым контентом, что значительно упрощает многозадачную работу. Частота обновления 100 Гц улучшает отображение динамичного контента, что позволяет комфортно работать с видео и графикой. Изогнутый экран с радиусом кривизны 1500R обеспечивает равномерное фокусное расстояние для глаз, что снижает утомляемость при длительной работе. Технологии подавления мерцания и уменьшения синего света сертифицированы T?V, что способствует комфортному просмотру и защите зрения. Конструкция монитора способствует естественной работе глаз, позволяя сосредоточиться на задачах без излишнего напряжения. MSI PRO MP341CQ поддерживает VESA-совместимый кронштейн, что позволяет удобно проложить кабели и настроить монитор под оптимальный угол обзора. Также предусмотрены три интерфейса для подключения: два HDMI и один DisplayPort, что дает возможность подключать несколько источников видеосигнала одновременно. Встроенные динамики обеспечивают звук для видеозвонков и конференций, делая монитор универсальным решением для работы и общения.


Теги товара: 120 Гц, большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор MSI 34" PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212) - по цене 22840 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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