Монитор MSI 34" PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212)
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Характеристики
Описание товара Монитор MSI 34" PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212)
Монитор MSI PRO MP341CQ выполнен в черном цвете и представляет собой ультраширокую модель с экраном 34 дюйма и соотношением сторон 21:9. Благодаря этому формату вы можете одновременно открывать множество окон и видеть временную шкалу вместе с обрабатываемым контентом, что значительно упрощает многозадачную работу. Частота обновления 100 Гц улучшает отображение динамичного контента, что позволяет комфортно работать с видео и графикой. Изогнутый экран с радиусом кривизны 1500R обеспечивает равномерное фокусное расстояние для глаз, что снижает утомляемость при длительной работе. Технологии подавления мерцания и уменьшения синего света сертифицированы T?V, что способствует комфортному просмотру и защите зрения. Конструкция монитора способствует естественной работе глаз, позволяя сосредоточиться на задачах без излишнего напряжения. MSI PRO MP341CQ поддерживает VESA-совместимый кронштейн, что позволяет удобно проложить кабели и настроить монитор под оптимальный угол обзора. Также предусмотрены три интерфейса для подключения: два HDMI и один DisplayPort, что дает возможность подключать несколько источников видеосигнала одновременно. Встроенные динамики обеспечивают звук для видеозвонков и конференций, делая монитор универсальным решением для работы и общения.
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Теги товара: 120 Гц, большие, с колонками
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Теги товара: 120 Гц, большие, с колонками
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