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Монитор Гравитон МН24Б ЕЦРТ.467846.001-02 купить с доставкой в Москве
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Монитор Гравитон МН24Б ЕЦРТ.467846.001-02

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Монитор Гравитон МН24Б ЕЦРТ.467846.001-02 - фото 1
Монитор Гравитон МН24Б ЕЦРТ.467846.001-02 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
  • Монитор Гравитон МН24Б ЕЦРТ.467846.001-02 - фото 1
  • Монитор Гравитон МН24Б ЕЦРТ.467846.001-02 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674398
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Характеристики

Бренд
Гравитон
Тип товара
Монитор
Особенности
внешний блок питания
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
2xHDMI, USB Type-C, выход на наушники
Встроенные динамики
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х40
Вес, кг.
4.1

Описание товара Монитор Гравитон МН24Б ЕЦРТ.467846.001-02

Монитор Гравитон — это идеальное сочетание элегантного дизайна и высоких технологий для повседневного использования и профессиональных задач. С диагональю экрана 23,8 дюйма и максимальным разрешением 1920x1080, он обеспечивает чёткое и яркое изображение, способное удовлетворить самые разнообразные потребности пользователей. Один из главных акцентов на данном устройстве — использование IPS-матрицы, которая гарантирует насыщенные цвета и широкие углы обзора. Это делает его прекрасным выбором как для работы с графикой, так и для просмотра фильмов и видеороликов. Частота обновления экрана 75 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, а время отклика в 5 мс минимизирует задержки, улучшая общее восприятие. Дополнительным преимуществом монитора Гравитон являются встроенные динамики, которые избавят вас от необходимости использования внешней акустики. Матовая поверхность экрана предотвращает появление бликов, повышая комфорт работы или развлечения в любых условиях освещенности. Компактный и лёгкий (всего 2,65 кг с подставкой), этот монитор легко устанавливается и не займёт много места на вашем рабочем столе. Стандарт крепления VESA позволяет максимально удобно монтировать монитор на стену или специальные крепления, оптимально используя пространство. Монитор Гравитон — это разумный выбор для тех, кто ценит качество изображения, функциональность и стильный дизайн.



Теги товара: с колонками

Отзывы о товаре Монитор Гравитон МН24Б ЕЦРТ.467846.001-02




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Характеристики
Бренд
Гравитон
Тип товара
Монитор
Особенности
внешний блок питания
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
2xHDMI, USB Type-C, выход на наушники
Развернуть
Встроенные динамики
да
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Гравитон — это идеальное сочетание элегантного дизайна и высоких технологий для повседневного использования и профессиональных задач. С диагональю экрана 23,8 дюйма и максимальным разрешением 1920x1080, он обеспечивает чёткое и яркое изображение, способное удовлетворить самые разнообразные потребности пользователей. Один из главных акцентов на данном устройстве — использование IPS-матрицы, которая гарантирует насыщенные цвета и широкие углы обзора. Это делает его прекрасным выбором как для работы с графикой, так и для просмотра фильмов и видеороликов. Частота обновления экрана 75 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, а время отклика в 5 мс минимизирует задержки, улучшая общее восприятие. Дополнительным преимуществом монитора Гравитон являются встроенные динамики, которые избавят вас от необходимости использования внешней акустики. Матовая поверхность экрана предотвращает появление бликов, повышая комфорт работы или развлечения в любых условиях освещенности. Компактный и лёгкий (всего 2,65 кг с подставкой), этот монитор легко устанавливается и не займёт много места на вашем рабочем столе. Стандарт крепления VESA позволяет максимально удобно монтировать монитор на стену или специальные крепления, оптимально используя пространство. Монитор Гравитон — это разумный выбор для тех, кто ценит качество изображения, функциональность и стильный дизайн.


Теги товара: с колонками
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Отзывы


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