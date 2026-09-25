Монитор MSI 27" MAG 274QF X24 (9S6-3CE41H-052)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 000 руб.
В наличии
Код товара: 738164
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20 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
отсутствие мерцания
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b x2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
57
Габаритные размеры с подставкой
613.5x438.5x249.7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х45х13
Вес, кг.
7
Описание товара Монитор MSI 27" MAG 274QF X24 (9S6-3CE41H-052)
Любуйтесь своими яркими победами на экране игрового монитора MSI MAG 274QF X24 [9S6-3CE41H-052]! Обладая ЖК-матрицей с высоким разрешением WQHD (2560x1440) с технологией Rapid IPS, низким временем отклика (0,5 мс GTG) и высокой частотой обновления (240 Гц), он предоставит вам ощутимое преимущество над соперниками. Воплощая в себе самые востребованные технологии, включая адаптивную синхронизацию (Adaptive-Sync), эта модель будет прекрасным выбором для соревновательных компьютерных игр.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
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Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
отсутствие мерцания
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b x2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
57
Габаритные размеры с подставкой
613.5x438.5x249.7 мм
Страна производитель
Китай
Любуйтесь своими яркими победами на экране игрового монитора MSI MAG 274QF X24 [9S6-3CE41H-052]! Обладая ЖК-матрицей с высоким разрешением WQHD (2560x1440) с технологией Rapid IPS, низким временем отклика (0,5 мс GTG) и высокой частотой обновления (240 Гц), он предоставит вам ощутимое преимущество над соперниками. Воплощая в себе самые востребованные технологии, включая адаптивную синхронизацию (Adaptive-Sync), эта модель будет прекрасным выбором для соревновательных компьютерных игр.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Купить Монитор MSI 27" MAG 274QF X24 (9S6-3CE41H-052) - по цене 20000 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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