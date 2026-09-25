Монитор Acer 27'' CB272UE3bmiprux (UM.HB2CD.304)
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 27'' CB272UE3bmiprux (UM.HB2CD.304)
Погрузитесь в мир захватывающих изображений и ярких цветов с монитором Acer 27" CB272UE3bmiprux. Этот широкоформатный монитор с матрицей IPS обеспечивает превосходное качество изображения и точную передачу цветов, что делает его идеальным выбором для профессиональной работы, игр или потокового просмотра. С разрешением экрана 2560x1440 (16:9) вы сможете наслаждаться четкими и детализированными изображениями, а поверхность экрана матовая, что предотвращает блики и отражения, обеспечивая комфортное зрительное восприятие в любых условиях освещения. Версия HDR400 (HDR10) позволяет воспроизводить более яркие и контрастные цвета, что делает изображения еще более реалистичными. Кроме того, благодаря технологии VESA 100 x 100 мм вы можете легко установить монитор на стену, освободив ценное пространство на рабочем столе. Монитор Acer 27" CB272UE3bmiprux оснащен двумя портами HDMI 2.0, что обеспечивает быструю передачу данных и высокое качество изображения. Встроенный блок питания делает его более компактным и удобным в использовании.
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Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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