Монитор MSI 31,5" MAG 325CQPF E18 1000R (9S6-3DC14H-204)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738177
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Комплектация
монитор, аксессуары, кабель DP, кабель питания, адаптер питания, 4 винта для крепления, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort, выход на наушники, HDMI х 2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
704x467x281 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х52х20
Вес, кг.
10.95
Описание товара Монитор MSI 31,5" MAG 325CQPF E18 1000R (9S6-3DC14H-204)
Монитор MSI MAG 325CQRF — это изогнутый 31,5-дюймовый игровой монитор с матрицей Rapid VA, разрешением WQHD (2560x1440) и квантовыми точками. Модель сочетает высокую скорость, глубокий уровень черного цвета и премиальное качество цветопередачи для погружения в игры.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
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Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Комплектация
монитор, аксессуары, кабель DP, кабель питания, адаптер питания, 4 винта для крепления, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
180
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort, выход на наушники, HDMI х 2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
704x467x281 мм
Страна производитель
Китай
Монитор MSI MAG 325CQRF — это изогнутый 31,5-дюймовый игровой монитор с матрицей Rapid VA, разрешением WQHD (2560x1440) и квантовыми точками. Модель сочетает высокую скорость, глубокий уровень черного цвета и премиальное качество цветопередачи для погружения в игры.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
Монитор MSI 31,5" MAG 325CQPF E18 1000R (9S6-3DC14H-204) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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