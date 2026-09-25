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Монитор AOC 27" Q27G4S купить с доставкой в Москве
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Монитор AOC 27" Q27G4S

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Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 1
Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 2
Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 3
Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 4
Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 5
Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 6
Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 7
Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 8
Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 9
Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 10
Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 11
Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 12
Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
300
Яркость
350 Кд/м?
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 1
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 2
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 3
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 4
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 5
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 6
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 7
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 8
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 9
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 10
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 11
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 12
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4S - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 270 руб. 
Начислим 405 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738241
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор AOC 27" Q27G4S
25 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AOC
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, документация, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
300
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
25
Габаритные размеры с подставкой
613.9x516.0x239.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х48х16
Вес, кг.
8.9

Описание товара Монитор AOC 27" Q27G4S

27'' монитор AOC Q27G4S выполнен в черном корпусе. Разрешение экрана составляет 2560Х1440, это гарантирует детализированное изображение. Технологии защиты зрения обеспечат комфортную для глаз работу в течение нескольких часов. Благодаря AMD Free Sync динамическое обновление экрана синхронизируется с частотой обновления видеокарты, делая картинку более плавной. Поддержка DsplayHDR 400 гарантирует передачу оттенков цвета в тенях, высокую яркость и контрастность изображения. AOC Q27G4S оснащен видеоразъемами DisplayPort и HDMI для подключения к компьютеру или игровой приставке. В комплекте предоставляется кабель HDMI – HDMI. Монитор имеет виртуальный прицел, поэтому его можно использовать для игр без загрузки дополнительных программ. Возможна установка на столе и подвешивание на стену.



Теги товара: 27", большие

Отзывы о товаре Монитор AOC 27" Q27G4S




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Характеристики
Бренд
AOC
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, документация, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
300
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
25
Габаритные размеры с подставкой
613.9x516.0x239.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
27'' монитор AOC Q27G4S выполнен в черном корпусе. Разрешение экрана составляет 2560Х1440, это гарантирует детализированное изображение. Технологии защиты зрения обеспечат комфортную для глаз работу в течение нескольких часов. Благодаря AMD Free Sync динамическое обновление экрана синхронизируется с частотой обновления видеокарты, делая картинку более плавной. Поддержка DsplayHDR 400 гарантирует передачу оттенков цвета в тенях, высокую яркость и контрастность изображения. AOC Q27G4S оснащен видеоразъемами DisplayPort и HDMI для подключения к компьютеру или игровой приставке. В комплекте предоставляется кабель HDMI – HDMI. Монитор имеет виртуальный прицел, поэтому его можно использовать для игр без загрузки дополнительных программ. Возможна установка на столе и подвешивание на стену.


Теги товара: 27", большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор AOC 27" Q27G4S - по цене 25270 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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