Монитор AOC 27" Q27G4S
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 27" Q27G4S
27'' монитор AOC Q27G4S выполнен в черном корпусе. Разрешение экрана составляет 2560Х1440, это гарантирует детализированное изображение. Технологии защиты зрения обеспечат комфортную для глаз работу в течение нескольких часов. Благодаря AMD Free Sync динамическое обновление экрана синхронизируется с частотой обновления видеокарты, делая картинку более плавной. Поддержка DsplayHDR 400 гарантирует передачу оттенков цвета в тенях, высокую яркость и контрастность изображения. AOC Q27G4S оснащен видеоразъемами DisplayPort и HDMI для подключения к компьютеру или игровой приставке. В комплекте предоставляется кабель HDMI – HDMI. Монитор имеет виртуальный прицел, поэтому его можно использовать для игр без загрузки дополнительных программ. Возможна установка на столе и подвешивание на стену.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
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