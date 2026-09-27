Монитор IRBIS NOBLEVIEW 34'' (IMVW34UIDL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
34
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность
4000:1
Частота обновления, Гц
165
Время отклика
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 600059
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
изогнутый экран, антибликовое покрытие, игровой монитор
Комплектация
документация, монитор
Диагональ экрана, дюйм
34
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность
4000:1
Частота обновления, Гц
165
Время отклика
3
Разъемы
HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Встроенные динамики
нет
Габаритные размеры с подставкой
80,8x43,9x9,1
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
9
Описание товара Монитор IRBIS NOBLEVIEW 34'' (IMVW34UIDL)
Монитор IRBIS NOBLEVIEW IMVW34UIDL — 34-дюймовый сверхширокий QHD (3440 x 1440) с соотношением сторон 21:9
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
изогнутый экран, антибликовое покрытие, игровой монитор
Комплектация
документация, монитор
Диагональ экрана, дюйм
34
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность
4000:1
Частота обновления, Гц
165
Время отклика
3
Развернуть
Разъемы
HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники
Встроенные динамики
нет
Габаритные размеры с подставкой
80,8x43,9x9,1
Монитор IRBIS NOBLEVIEW IMVW34UIDL — 34-дюймовый сверхширокий QHD (3440 x 1440) с соотношением сторон 21:9
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Монитор IRBIS NOBLEVIEW 34'' (IMVW34UIDL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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