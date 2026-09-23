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Монитор AOC 34" CU34G4 1500R, купить с доставкой в Москве
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Монитор AOC 34" CU34G4 1500R,

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Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 1
Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 2
Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 3
Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 4
Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 5
Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 6
Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 7
Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 8
Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 9
Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 10
Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 11
Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 12
Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
2500:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
400 Кд/м?
  • Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 1
  • Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 2
  • Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 3
  • Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 4
  • Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 5
  • Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 6
  • Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 7
  • Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 8
  • Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 9
  • Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 10
  • Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 11
  • Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 12
  • Монитор AOC 34&quot; CU34G4 1500R, - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738257
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Характеристики

Бренд
AOC
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
монитора: трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
2500:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
39
Габаритные размеры с подставкой
808.1x534.7x269.4 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.55х0.18
Вес, кг.
9

Описание товара Монитор AOC 34" CU34G4 1500R,

Доминируйте с 34-дюймовым изогнутым монитором WQHD CU34G4 с разрешением 3440x1440, HDR10 и частотой обновления 180 Гц. Благодаря разрешению 3440 x 1440, Wide Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть каждую деталь. Большое соотношение сторон 21:9 идеально подойдет для просмотра фильмов в широком формате, а также позволит полностью погрузиться в новейшую игру. Кроме того, оно обеспечивает больше места для работы. 8-битовое кодирование цветов обеспечивает широкую цветовую палитру для передачи живых естественных изображений. Изогнутый дизайн обволакивает вас, помещая в центр действа и обеспечивая погружение в игровой процесс. Соревновательные и интенсивные игры требуют лучших технологий, обеспечивающих плавность и плавность игры без задержек. Этот монитор AGON от AOC имеет частоту обновления 180 Гц, что в 3 раза быстрее, чем у стандартного дисплея. Более низкая частота кадров может привести к тому, что враги будут прыгать с места на место на экране, что сделает их очень трудными для поражения целями. Частота кадров 180 Гц восстанавливает критически важные недостающие изображения обратно на экран, показывая движения противника в сверхплавном движении, позволяя вам легче нацеливаться. С этим игровым монитором AGON от AOC вам не придется мириться с задержкой ввода и разрывами экрана.



Теги товара: большие

Отзывы о товаре Монитор AOC 34" CU34G4 1500R,




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Характеристики
Бренд
AOC
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
монитора: трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
2500:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
180
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
39
Габаритные размеры с подставкой
808.1x534.7x269.4 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Доминируйте с 34-дюймовым изогнутым монитором WQHD CU34G4 с разрешением 3440x1440, HDR10 и частотой обновления 180 Гц. Благодаря разрешению 3440 x 1440, Wide Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть каждую деталь. Большое соотношение сторон 21:9 идеально подойдет для просмотра фильмов в широком формате, а также позволит полностью погрузиться в новейшую игру. Кроме того, оно обеспечивает больше места для работы. 8-битовое кодирование цветов обеспечивает широкую цветовую палитру для передачи живых естественных изображений. Изогнутый дизайн обволакивает вас, помещая в центр действа и обеспечивая погружение в игровой процесс. Соревновательные и интенсивные игры требуют лучших технологий, обеспечивающих плавность и плавность игры без задержек. Этот монитор AGON от AOC имеет частоту обновления 180 Гц, что в 3 раза быстрее, чем у стандартного дисплея. Более низкая частота кадров может привести к тому, что враги будут прыгать с места на место на экране, что сделает их очень трудными для поражения целями. Частота кадров 180 Гц восстанавливает критически важные недостающие изображения обратно на экран, показывая движения противника в сверхплавном движении, позволяя вам легче нацеливаться. С этим игровым монитором AGON от AOC вам не придется мириться с задержкой ввода и разрывами экрана.


Теги товара: большие
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Отзывы


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