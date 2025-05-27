Монитор LG 27" UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор LG 27" UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный
LG 27UP650-W - 27-дюймовый плоский IPS-монитор 4K UHD с поддержкой HDR и расширенного цветового охвата, ориентированный на работу с контентом, офис и продвинутых домашних пользователей. Это 16:9-дисплей для тех, кому нужна высокая детализация картинки, аккуратная цветопередача и универсальность в одном устройстве.
Для кого и под какие задачи
27UP650-W подойдёт для офисной работы, обработки фото и видео на уровне продвинутого любителя, настройки графики, а также для использования как универсальный монитор к ноутбуку или стационарному ПК. 4K-разрешение на 27″ обеспечивает высокую плотность пикселей, что удобно для дизайнеров, разработчиков, аналитиков и тех, кто ценит чёткий текст и детализированные изображения.
Картинка и параметры дисплея
IPS-матрица с разрешением 3840x2160, типичной яркостью около 400 кд/м2 и статической контрастностью порядка 1200:1 даёт насыщенную и достаточно ровную картинку для работы и мультимедиа. Монитор поддерживает HDR (VESA DisplayHDR 400) и охватывает до примерно 95% цветового пространства DCI-P3, что помогает точнее оценивать контент, предназначенный для современных экранов.
Гейминг и технологии
Частота обновления до 60 Гц и поддержка AMD FreeSync позволяют комфортно играть в большинство сюжетных и онлайн-игр без выраженного разрыва кадра, если система удерживает стабильный FPS. При этом 4K-разрешение требует достаточно мощной видеокарты для современных игр, поэтому монитор логичнее рассматривать как универсальный дисплей с приоритетом работы и контента, а не чисто игровой.
Подключения и эргономика
27UP650-W оснащён набором цифровых входов (обычно DisplayPort и несколько HDMI), что облегчает подключение сразу нескольких источников - ПК, ноутбука, консоли. Регулировка по высоте и наклону, а также поддержка VESA-крепления 100?100 мм позволяют настроить монитор под эргономичную посадку и использовать его в составе более сложных рабочих станций.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что 4K на 27″ даёт мелкий системный интерфейс, поэтому почти всегда потребуется масштабирование в ОС и совместимость приложений с HiDPI. Для игровых сценариев и тяжёлого рендеринга важно заранее оценить производительность видеокарты в 4K, чтобы избежать снижения настроек до уровня, который сведёт на нет преимущество высокого разрешения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 23 460 руб.5865 руб. в СплитМонитор Acer 31,5” SH322QUEbmiphux (UM.JS2CD.E04)
-
В наличииЦена 23 530 руб.5883 руб. в СплитМонитор Samsung 34" C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI)
-
В наличииЦена 23 530 руб.5883 руб. в СплитМонитор Samsung 24" S24D604UAU
-
В наличииЦена 23 530 руб.5883 руб. в СплитМонитор Samsung 27" S27D604UAI
-
В наличииЦена 23 940 руб.5985 руб. в СплитМонитор Acer 27'' XV272UF3bmiiprx (UM.HX2CD.303)
-
В наличииЦена 24 250 руб.6063 руб. в СплитМонитор LG 34" 34U640B-B 1800R
-
В наличииЦена 24 730 руб.6183 руб. в СплитМонитор Acer 31,5'' B327QKB1bmiiprx (UM.JB7CD.101)
-
В наличииЦена 24 750 руб.6188 руб. в СплитМонитор AOC 27" U27E4CV
-
В наличииЦена 24 960 руб.6240 руб. в СплитМонитор LG 31,5" 32U720A-B
-
В наличииЦена 25 150 руб.6288 руб. в СплитМонитор MSI 23,8" PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005)
-
В наличииЦена 25 150 руб.6288 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27G4S
-
В наличииЦена 25 560 руб.6390 руб. в СплитМонитор Acer 27” ED270UF6bmiipx 1500R (UM.HE0CD.601)
LG 27UP650-W - 27-дюймовый плоский IPS-монитор 4K UHD с поддержкой HDR и расширенного цветового охвата, ориентированный на работу с контентом, офис и продвинутых домашних пользователей. Это 16:9-дисплей для тех, кому нужна высокая детализация картинки, аккуратная цветопередача и универсальность в одном устройстве.
Для кого и под какие задачи
27UP650-W подойдёт для офисной работы, обработки фото и видео на уровне продвинутого любителя, настройки графики, а также для использования как универсальный монитор к ноутбуку или стационарному ПК. 4K-разрешение на 27″ обеспечивает высокую плотность пикселей, что удобно для дизайнеров, разработчиков, аналитиков и тех, кто ценит чёткий текст и детализированные изображения.
Картинка и параметры дисплея
IPS-матрица с разрешением 3840x2160, типичной яркостью около 400 кд/м2 и статической контрастностью порядка 1200:1 даёт насыщенную и достаточно ровную картинку для работы и мультимедиа. Монитор поддерживает HDR (VESA DisplayHDR 400) и охватывает до примерно 95% цветового пространства DCI-P3, что помогает точнее оценивать контент, предназначенный для современных экранов.
Гейминг и технологии
Частота обновления до 60 Гц и поддержка AMD FreeSync позволяют комфортно играть в большинство сюжетных и онлайн-игр без выраженного разрыва кадра, если система удерживает стабильный FPS. При этом 4K-разрешение требует достаточно мощной видеокарты для современных игр, поэтому монитор логичнее рассматривать как универсальный дисплей с приоритетом работы и контента, а не чисто игровой.
Подключения и эргономика
27UP650-W оснащён набором цифровых входов (обычно DisplayPort и несколько HDMI), что облегчает подключение сразу нескольких источников - ПК, ноутбука, консоли. Регулировка по высоте и наклону, а также поддержка VESA-крепления 100?100 мм позволяют настроить монитор под эргономичную посадку и использовать его в составе более сложных рабочих станций.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что 4K на 27″ даёт мелкий системный интерфейс, поэтому почти всегда потребуется масштабирование в ОС и совместимость приложений с HiDPI. Для игровых сценариев и тяжёлого рендеринга важно заранее оценить производительность видеокарты в 4K, чтобы избежать снижения настроек до уровня, который сведёт на нет преимущество высокого разрешения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками
Достоинства:
Комментарий:
Картинка отличная, на пятерку. Из неудобств, VESA крепление то 100*100 по дыркам, а вырез под квадрат кронштейна чуть меньше стандарта.
Достоинства:
Комментарий:
Цветопередача максимально приближена к Apple. В дизайне хорошо работать с ним. С Mac mini работает отлично, засветов нет. Бликов тоже. Пиксели целые. Единственный минус, автоматически не определяет по какому каналу идет провод. У меня мак мини по displayport, рабочий комп по hdmi. И комп автоматически не переключается между ними. Брала до этого китайский монитор, там автоматом все было, но цветопередача г…, поэтому выбрала этот монитор. Сдавать не стала, так как мне цветопередача очень важна. Но дискомфорт все же есть
Достоинства:
Комментарий:
Монитор понравился. Прекрасное разрешение, цвета сочные. Можно настраивать по своему зрению.
Достоинства:
Комментарий:
Изумительный монитор. Долго сомневался, выбирал среди других моделей и все же выбрал именно его. Отличная картинка, здоровская цветопередача, прекрасный отклик, usb-c для подпитки ноута или блока Mac mini. Все шикардосно!
Достоинства:
Комментарий:
Классный монитор, разрешение супер. Для игр вообще круто! Но и просто видео с такой детализацией смотреть одно удовольствие.
Достоинства:
Комментарий:
отличный могитор отличного бренда.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, текст на максимальном разрешении очень четкий, для работы отлично подходит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монитор, стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился дизайн монитора. Упаковка очень качественная, много настроек. Цвета отличный. Доволен покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
хороший монитор, 4к много режимов.
Достоинства:
Комментарий:
Использовал до него 24 дюймовый full hd. Хотелось монитор побольще, но видеокарта 3060Ti не для 2к, тем более не для 4К. Поэтому хотелось совместить не совместимое - для интернета, редактирования фото и видео - 4к, а для игр full hd. Целочисленное масштабирование рулит! Даже можно оставить рабочий стол 1080р! Все равно все четко и классно! Цвета щикарные, насыщенные, естественные. Картинка четче и реалистичнее, чем на предыдущем мониторе. Получил что хотел! Регулировка по высоте тоже не лишняя функция!
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен покупкой! Цвета в лучших традициях телеков Lg. Немного не хватает глубины чёрного после телефонов с амоледами. К маку подключился без проблем. 4к с мака передаёт отлично. Баланс белого радует глаз. Яркость невероятная.
Достоинства:
Комментарий:
Брал, как второй. Повесил на кронштейн, винты, что хорошо в комплекте. Родная подставка тоже норм. Кабели в комплекте (DP, HDMI), что порадовало - белые. Битых пикселей на моем экземпляре нет. Удобное управление джойстиком.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший монитор. Мне не с чем сравнить, но по картинке не хуже ноута моего старенького. Ноут тоже на ips. Брал для фото. Вот как то лежит душа к lg) телику lg уже сто лет в обед. Монитор пришел новый, без пробега ) картинкой доволен. Магазину спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает как надо. Яркость, цвет, удобства управления всё понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Я в восторге от монитора, большой и качественный. Все шнуры в комплекте это очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество. Всё работает. Я доволен. Рамка, зазорчики-все хорошо-(ктото жаловался) . Меню хорошее(зачем быстрее?) Картинка хорошая и т. д., в общем недостатков пока не вижу. Рекомендую!
Отзывы о товаре Монитор LG 27" UltraFine 27UP650-W (27UP650-W.ARUZ) черный
Достоинства:
Комментарий:
Картинка отличная, на пятерку. Из неудобств, VESA крепление то 100*100 по дыркам, а вырез под квадрат кронштейна чуть меньше стандарта.
Достоинства:
Комментарий:
Цветопередача максимально приближена к Apple. В дизайне хорошо работать с ним. С Mac mini работает отлично, засветов нет. Бликов тоже. Пиксели целые. Единственный минус, автоматически не определяет по какому каналу идет провод. У меня мак мини по displayport, рабочий комп по hdmi. И комп автоматически не переключается между ними. Брала до этого китайский монитор, там автоматом все было, но цветопередача г…, поэтому выбрала этот монитор. Сдавать не стала, так как мне цветопередача очень важна. Но дискомфорт все же есть
Достоинства:
Комментарий:
Монитор понравился. Прекрасное разрешение, цвета сочные. Можно настраивать по своему зрению.
Достоинства:
Комментарий:
Изумительный монитор. Долго сомневался, выбирал среди других моделей и все же выбрал именно его. Отличная картинка, здоровская цветопередача, прекрасный отклик, usb-c для подпитки ноута или блока Mac mini. Все шикардосно!
Достоинства:
Комментарий:
Классный монитор, разрешение супер. Для игр вообще круто! Но и просто видео с такой детализацией смотреть одно удовольствие.
Достоинства:
Комментарий:
отличный могитор отличного бренда.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, текст на максимальном разрешении очень четкий, для работы отлично подходит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монитор, стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился дизайн монитора. Упаковка очень качественная, много настроек. Цвета отличный. Доволен покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
хороший монитор, 4к много режимов.
Достоинства:
Комментарий:
Использовал до него 24 дюймовый full hd. Хотелось монитор побольще, но видеокарта 3060Ti не для 2к, тем более не для 4К. Поэтому хотелось совместить не совместимое - для интернета, редактирования фото и видео - 4к, а для игр full hd. Целочисленное масштабирование рулит! Даже можно оставить рабочий стол 1080р! Все равно все четко и классно! Цвета щикарные, насыщенные, естественные. Картинка четче и реалистичнее, чем на предыдущем мониторе. Получил что хотел! Регулировка по высоте тоже не лишняя функция!
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен покупкой! Цвета в лучших традициях телеков Lg. Немного не хватает глубины чёрного после телефонов с амоледами. К маку подключился без проблем. 4к с мака передаёт отлично. Баланс белого радует глаз. Яркость невероятная.
Достоинства:
Комментарий:
Брал, как второй. Повесил на кронштейн, винты, что хорошо в комплекте. Родная подставка тоже норм. Кабели в комплекте (DP, HDMI), что порадовало - белые. Битых пикселей на моем экземпляре нет. Удобное управление джойстиком.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший монитор. Мне не с чем сравнить, но по картинке не хуже ноута моего старенького. Ноут тоже на ips. Брал для фото. Вот как то лежит душа к lg) телику lg уже сто лет в обед. Монитор пришел новый, без пробега ) картинкой доволен. Магазину спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает как надо. Яркость, цвет, удобства управления всё понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Я в восторге от монитора, большой и качественный. Все шнуры в комплекте это очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество. Всё работает. Я доволен. Рамка, зазорчики-все хорошо-(ктото жаловался) . Меню хорошее(зачем быстрее?) Картинка хорошая и т. д., в общем недостатков пока не вижу. Рекомендую!