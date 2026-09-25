Монитор AOC 24,5" Q25G4SR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
300
Яркость
400 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 080 руб.
В наличии
Код товара: 738218
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
26 080 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
отсутствие мерцания,встроенные динамики,регулировка высоты подставки,поворот,портретный режим,регулировка наклона,безрамочный дизайн,динамическая синхронизации кадров Adaptive-Sync,расширенный динамический диапазон (HDR)
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
300
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.3
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
23
Габаритные размеры с подставкой
560.1х498.9х207.6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х42х14
Вес, кг.
7.35
Описание товара Монитор AOC 24,5" Q25G4SR
Безрамочный с трех сторон монитор AOC Q25G4S поможет в полной мере оценить усилия разработчиков игровой графики, ведь он обеспечивает высочайшее качество изображения. Разрешение 2560x1440, яркость 250 Кд/м?, высокая частота обновления и поддержка технологии AMD FreeSync гарантируют живую, насыщенную цветами и богатую оттенками картинку без дрожания и прерывания. Плавность изображения достигается посредством синхронизации частоты обновления экрана монитора со скоростью генерации кадров видеокартой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 24", с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 24 860 руб.6215 руб. в СплитМонитор AOC 27" U27E4CV
-
В наличииЦена 24 870 руб.6218 руб. в СплитМонитор LG 31,5" 32U720A-B
-
В наличииЦена 25 270 руб.6318 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27G4S
-
В наличииЦена 25 680 руб.6420 руб. в СплитМонитор Acer 27” ED270UF6bmiipx 1500R (UM.HE0CD.601)
-
В наличииЦена 27 300 руб.6825 руб. в СплитМонитор Dell 23,8" P2425D
-
В наличииЦена 27 780 руб.6945 руб. в СплитМонитор LG 27" 27UP850K-W
-
В наличииЦена 28 430 руб.7108 руб. в СплитМонитор Acer 27” XZ270UF6bmiiphx 1500R (UM.HX0CD.602)
-
В наличииЦена 28 510 руб.7128 руб. в СплитМонитор Acer 27'' CB272Kbmiprux (UM.HB2CD.001)
-
В наличииЦена 30 130 руб.7533 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27M2N3800A
-
В наличииЦена 32 160 руб.8040 руб. в СплитМонитор Dell 23,8" U2422HE (2422-4994)
-
В наличииЦена 32 310 руб.8078 руб. в СплитМонитор Philips 31,5" 32B1U3900
-
В наличииЦена 35 200 руб.8800 руб. в СплитМонитор Hisense 27" 27G7Q-PRO
Бренд
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
отсутствие мерцания,встроенные динамики,регулировка высоты подставки,поворот,портретный режим,регулировка наклона,безрамочный дизайн,динамическая синхронизации кадров Adaptive-Sync,расширенный динамический диапазон (HDR)
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
300
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.3
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
23
Габаритные размеры с подставкой
560.1х498.9х207.6 мм
Страна производитель
Китай
Безрамочный с трех сторон монитор AOC Q25G4S поможет в полной мере оценить усилия разработчиков игровой графики, ведь он обеспечивает высочайшее качество изображения. Разрешение 2560x1440, яркость 250 Кд/м?, высокая частота обновления и поддержка технологии AMD FreeSync гарантируют живую, насыщенную цветами и богатую оттенками картинку без дрожания и прерывания. Плавность изображения достигается посредством синхронизации частоты обновления экрана монитора со скоростью генерации кадров видеокартой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 24", с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 24", с колонками
Купить Монитор AOC 24,5" Q25G4SR - по цене 26080 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор AOC 24,5" Q25G4SR