Top.Mail.Ru
Монитор AOC 24,5" Q25G4SR купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор AOC 24,5" Q25G4SR

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 1
Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 2
Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 3
Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 4
Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 5
Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 6
Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 7
Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 8
Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 9
Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 10
Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 11
Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 12
Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 13
Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 14
Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 15
Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 16
Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 17
Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 18
Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
300
Яркость
400 Кд/м?
  • Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 1
  • Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 2
  • Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 3
  • Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 4
  • Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 5
  • Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 6
  • Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 7
  • Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 8
  • Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 9
  • Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 10
  • Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 11
  • Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 12
  • Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 13
  • Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 14
  • Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 15
  • Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 16
  • Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 17
  • Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 18
  • Монитор AOC 24,5&quot; Q25G4SR - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 080 руб. 
Начислим 418 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738218
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор AOC 24,5" Q25G4SR
26 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AOC
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
отсутствие мерцания,встроенные динамики,регулировка высоты подставки,поворот,портретный режим,регулировка наклона,безрамочный дизайн,динамическая синхронизации кадров Adaptive-Sync,расширенный динамический диапазон (HDR)
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
300
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.3
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
23
Габаритные размеры с подставкой
560.1х498.9х207.6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х42х14
Вес, кг.
7.35

Описание товара Монитор AOC 24,5" Q25G4SR

Безрамочный с трех сторон монитор AOC Q25G4S поможет в полной мере оценить усилия разработчиков игровой графики, ведь он обеспечивает высочайшее качество изображения. Разрешение 2560x1440, яркость 250 Кд/м?, высокая частота обновления и поддержка технологии AMD FreeSync гарантируют живую, насыщенную цветами и богатую оттенками картинку без дрожания и прерывания. Плавность изображения достигается посредством синхронизации частоты обновления экрана монитора со скоростью генерации кадров видеокартой.



Теги товара: 24", с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 24,5" Q25G4SR




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AOC
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
отсутствие мерцания,встроенные динамики,регулировка высоты подставки,поворот,портретный режим,регулировка наклона,безрамочный дизайн,динамическая синхронизации кадров Adaptive-Sync,расширенный динамический диапазон (HDR)
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
300
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.3
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
23
Габаритные размеры с подставкой
560.1х498.9х207.6 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Безрамочный с трех сторон монитор AOC Q25G4S поможет в полной мере оценить усилия разработчиков игровой графики, ведь он обеспечивает высочайшее качество изображения. Разрешение 2560x1440, яркость 250 Кд/м?, высокая частота обновления и поддержка технологии AMD FreeSync гарантируют живую, насыщенную цветами и богатую оттенками картинку без дрожания и прерывания. Плавность изображения достигается посредством синхронизации частоты обновления экрана монитора со скоростью генерации кадров видеокартой.


Теги товара: 24", с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор AOC 24,5" Q25G4SR - по цене 26080 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...