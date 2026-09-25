Монитор Samsung 27" S27D604UAI
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1: 1000
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 530 руб.
В наличии
Код товара: 739193
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23 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1: 1000
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
31
Габаритные размеры с подставкой
613 x 557 x 220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х37х13
Вес, кг.
10.12
Описание товара Монитор Samsung 27" S27D604UAI
Этот монитор оснащен IPS-матрицей, которая обеспечивает отличное качество изображения с широким углом обзора. Благодаря разрешению экрана 2560x1440 (16:9) вы сможете наслаждаться четкими и детализированными изображениями в любом приложении или игре. Матовая поверхность экрана поможет избежать бликов и отражений, что особенно важно при работе в условиях яркого освещения. Технология HDR400 (HDR10) позволит вам насладиться более яркими и насыщенными цветами, делая изображение еще более реалистичным. Монитор Samsung 27" LS27D604UAIXCI также обладает возможностью крепления на стену с помощью стандартного VESA-крепления 100 x 100 мм. Это позволит вам сэкономить место на рабочем столе и создать более удобные условия для работы.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
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Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1: 1000
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
31
Габаритные размеры с подставкой
613 x 557 x 220 мм
Страна производитель
Китай
Этот монитор оснащен IPS-матрицей, которая обеспечивает отличное качество изображения с широким углом обзора. Благодаря разрешению экрана 2560x1440 (16:9) вы сможете наслаждаться четкими и детализированными изображениями в любом приложении или игре. Матовая поверхность экрана поможет избежать бликов и отражений, что особенно важно при работе в условиях яркого освещения. Технология HDR400 (HDR10) позволит вам насладиться более яркими и насыщенными цветами, делая изображение еще более реалистичным. Монитор Samsung 27" LS27D604UAIXCI также обладает возможностью крепления на стену с помощью стандартного VESA-крепления 100 x 100 мм. Это позволит вам сэкономить место на рабочем столе и создать более удобные условия для работы.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Монитор Samsung 27" S27D604UAI - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 23530 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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