Монитор Samsung 24" S24D604UAU
Оригинальный товар
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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 530 руб.
В наличии
Код товара: 738291
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23 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Изогнутый экран
нет
Комплектация
Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort x2, HDMI, выход на наушники, USB Type C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
21
Габаритные размеры с подставкой
541х416х220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х48х16
Вес, кг.
8
Описание товара Монитор Samsung 24" S24D604UAU
Визуальное совершенство, достойное профессионалов. QHD-разрешение (2560x1440) в сочетании с частотой обновления 100 Гц обеспечивают высокую плотность пикселей и отсутствие дрожания и разрывов изображения. Профессионалы смогут оценить более точную цветопередачу и увеличенное экранное пространство для создания сложных проектов, диаграмм и динамичного видеоконтента.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Изогнутый экран
нет
Комплектация
Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
DisplayPort x2, HDMI, выход на наушники, USB Type C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
21
Габаритные размеры с подставкой
541х416х220 мм
Страна производитель
Китай
Визуальное совершенство, достойное профессионалов. QHD-разрешение (2560x1440) в сочетании с частотой обновления 100 Гц обеспечивают высокую плотность пикселей и отсутствие дрожания и разрывов изображения. Профессионалы смогут оценить более точную цветопередачу и увеличенное экранное пространство для создания сложных проектов, диаграмм и динамичного видеоконтента.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор Samsung 24" S24D604UAU - по цене 23530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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