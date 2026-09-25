Монитор MSI 34" Modern MD342CQP 1500R, (9S6-3PC59H-043)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738181
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
да
Особенности
Встроенный KVM-модуль
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
DisplayPort, HDMI x2, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
31
Габаритные размеры с подставкой
808.5x251x534.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х51х25
Вес, кг.
11.9
Описание товара Монитор MSI 34" Modern MD342CQP 1500R, (9S6-3PC59H-043)
Монитор MSI Modern MD342CQP в тонком черном корпусе обладает увеличенным до 34 дюймов изогнутым экраном и разрешением 3440x1440 пикс. Это указывает на то, что он подходит для прохождения насыщенных графикой видеоигр и работы с тяжеловесными программами. Для плавного и четкого изображения без задержек монитор поддерживает технологию AdaptiveSync. Для уменьшения чувства усталости глаз при многочасовой работе он оснащен технологией Flicker Free/Anti-Flicker. Для звукового сопровождения происходящего на экране MSI Modern MD342CQP был дополнен собственной акустической системой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 120 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Бренд
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
да
Особенности
Встроенный KVM-модуль
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
DisplayPort, HDMI x2, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
31
Габаритные размеры с подставкой
808.5x251x534.2
Страна производитель
Китай
Монитор MSI Modern MD342CQP в тонком черном корпусе обладает увеличенным до 34 дюймов изогнутым экраном и разрешением 3440x1440 пикс. Это указывает на то, что он подходит для прохождения насыщенных графикой видеоигр и работы с тяжеловесными программами. Для плавного и четкого изображения без задержек монитор поддерживает технологию AdaptiveSync. Для уменьшения чувства усталости глаз при многочасовой работе он оснащен технологией Flicker Free/Anti-Flicker. Для звукового сопровождения происходящего на экране MSI Modern MD342CQP был дополнен собственной акустической системой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 120 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 120 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор MSI 34" Modern MD342CQP 1500R, (9S6-3PC59H-043) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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