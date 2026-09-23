Монитор Philips 31,5" 32B2U3601
Оригинальный товар
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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738288
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Характеристики
Бренд
Особенности
матовый экран, регулировка поворота, регулировка по высоте, Low Blue Light, встроенные динамики, регулировка наклона
Комплектация
Кабель HDMI, кабель DP, кабель USB-C-C/C, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort, HDMI, выход на наушники, USB Type C, RJ-45, USB 3.1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
25.8
Габаритные размеры с подставкой
714х447х299 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х51х16
Вес, кг.
12
Описание товара Монитор Philips 31,5" 32B2U3601
Монитор Philips 32B2U3601 поддерживает частоту обновления 100 Гц и GTG 4 мс, благодаря чему обеспечивается быстрый отклик и плавный игровой процесс без задержек. Черный корпус обрамляет 31.5-дюймовый экран, на который изображение выводится в разрешении 2560x1440 пикселей. IPS-матрица обеспечивает картинку натуральной передачей черного цвета, благодаря чему устройство подойдет для редактирования фото. Матовое покрытие избавит от солнечных бликов, которые могут отвлекать внимание в процессе работы или игры за компьютером.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
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Бренд
Особенности
матовый экран, регулировка поворота, регулировка по высоте, Low Blue Light, встроенные динамики, регулировка наклона
Комплектация
Кабель HDMI, кабель DP, кабель USB-C-C/C, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort, HDMI, выход на наушники, USB Type C, RJ-45, USB 3.1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
25.8
Габаритные размеры с подставкой
714х447х299 мм
Страна производитель
Китай
Монитор Philips 32B2U3601 поддерживает частоту обновления 100 Гц и GTG 4 мс, благодаря чему обеспечивается быстрый отклик и плавный игровой процесс без задержек. Черный корпус обрамляет 31.5-дюймовый экран, на который изображение выводится в разрешении 2560x1440 пикселей. IPS-матрица обеспечивает картинку натуральной передачей черного цвета, благодаря чему устройство подойдет для редактирования фото. Матовое покрытие избавит от солнечных бликов, которые могут отвлекать внимание в процессе работы или игры за компьютером.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: большие
Монитор Philips 31,5" 32B2U3601 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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