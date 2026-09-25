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Монитор Acer 27'' KG273UW2bmiippx (UM.HX3CD.205) купить с доставкой в Москве
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Монитор Acer 27'' KG273UW2bmiippx (UM.HX3CD.205)

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Монитор Acer 27&#039;&#039; KG273UW2bmiippx (UM.HX3CD.205) - фото 1
Монитор Acer 27&#039;&#039; KG273UW2bmiippx (UM.HX3CD.205) - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; KG273UW2bmiippx (UM.HX3CD.205) - фото 1
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; KG273UW2bmiippx (UM.HX3CD.205) - фото 2
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; KG273UW2bmiippx (UM.HX3CD.205) - фото 3
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; KG273UW2bmiippx (UM.HX3CD.205) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 380 руб. 
Начислим 311 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738088
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор Acer 27'' KG273UW2bmiippx (UM.HX3CD.205)
19 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
2 x HDMI, 2 x DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
24
Габаритные размеры с подставкой
614 x 479 x 170
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х46х11
Вес, кг.
6.5

Описание товара Монитор Acer 27'' KG273UW2bmiippx (UM.HX3CD.205)

Представьте себе монитор, который стирает границу между реальностью и цифровым миром. Монитор Acer с диагональю 27 дюймов создан для тех, кто требует от техники максимальной отдачи и бескомпромиссного качества изображения. Его широкоформатный экран с разрешением 2560 на 1440 пикселей открывает невероятно детализированную и четкую картину, где каждый элемент проработан до мельчайших нюансов, а соотношение сторон 16 к 9 идеально подходит для работы, развлечений и динамичных игр. В основе этого устройства лежит высококачественная IPS-матрица с глубиной цвета 8 бит и технологией FRC, способная отображать более миллиарда цветов. Это гарантирует невероятно плавные цветовые переходы без полос и артефактов. Цветовой охват стандарта sRGB составляет 99 процентов, что означает точную, реалистичную цветопередачу, будь вы профессиональный дизайнер или ценитель кинокартин. Изображение остается стабильным и насыщенным даже при взгляде под углом благодаря впечатляющему углу обзора в 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали. Но истинная мощь этого монитора раскрывается в движении. Частота обновления 240 Герц в сочетании с временем отклика 1 миллисекунда создает невероятно плавную и мгновенно отзывчивую картинку. Резкие повороты в играх, быстрое перемещение курсора или просмотр динамичных сцен — всё это происходит без малейшего размытия или шлейфов. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync Premium синхронизирует частоту кадров монитора с показателями вашей видеокарты, полностью исключая рывки и разрывы изображения для идеально гладкого игрового процесса. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики от внешних источников света, позволяя с комфортом работать или играть даже в ярко освещенной комнате. Поддержка стандарта HDR10 расширяет динамический диапазон, делая темные участки сцены глубже, а светлые — ярче, но без потери деталей. Яркость в 250 кандел на квадратный метр и высокая контрастность обеспечивают сочную и выразительную картинку. Забота о вашем комфорте реализована на глубоком уровне. Встроенная защита от мерцания подсветки и фильтр синего света минимизируют усталость глаз даже после многочасовых сеансов. Монитор оснащен двумя разъемами HDMI версии 2.0 и двумя DisplayPort для гибкого подключения, а также выходом на наушники. Встроенные динамики, регулировка наклона и возможность крепления на стену с помощью стандарта VESA 75 на 75 миллиметров добавляют практичности. Энергоэффективная светодиодная подсветка и внешний блок питания обеспечивают низкое энергопотребление, а строгий черный цвет корпуса гармонично впишется в любую обстановку. Это не просто монитор, а ваш надежный проводник в мир безупречного изображения и скорости.

Отзывы о товаре Монитор Acer 27'' KG273UW2bmiippx (UM.HX3CD.205)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
2 x HDMI, 2 x DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
24
Габаритные размеры с подставкой
614 x 479 x 170
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе монитор, который стирает границу между реальностью и цифровым миром. Монитор Acer с диагональю 27 дюймов создан для тех, кто требует от техники максимальной отдачи и бескомпромиссного качества изображения. Его широкоформатный экран с разрешением 2560 на 1440 пикселей открывает невероятно детализированную и четкую картину, где каждый элемент проработан до мельчайших нюансов, а соотношение сторон 16 к 9 идеально подходит для работы, развлечений и динамичных игр. В основе этого устройства лежит высококачественная IPS-матрица с глубиной цвета 8 бит и технологией FRC, способная отображать более миллиарда цветов. Это гарантирует невероятно плавные цветовые переходы без полос и артефактов. Цветовой охват стандарта sRGB составляет 99 процентов, что означает точную, реалистичную цветопередачу, будь вы профессиональный дизайнер или ценитель кинокартин. Изображение остается стабильным и насыщенным даже при взгляде под углом благодаря впечатляющему углу обзора в 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали. Но истинная мощь этого монитора раскрывается в движении. Частота обновления 240 Герц в сочетании с временем отклика 1 миллисекунда создает невероятно плавную и мгновенно отзывчивую картинку. Резкие повороты в играх, быстрое перемещение курсора или просмотр динамичных сцен — всё это происходит без малейшего размытия или шлейфов. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync Premium синхронизирует частоту кадров монитора с показателями вашей видеокарты, полностью исключая рывки и разрывы изображения для идеально гладкого игрового процесса. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики от внешних источников света, позволяя с комфортом работать или играть даже в ярко освещенной комнате. Поддержка стандарта HDR10 расширяет динамический диапазон, делая темные участки сцены глубже, а светлые — ярче, но без потери деталей. Яркость в 250 кандел на квадратный метр и высокая контрастность обеспечивают сочную и выразительную картинку. Забота о вашем комфорте реализована на глубоком уровне. Встроенная защита от мерцания подсветки и фильтр синего света минимизируют усталость глаз даже после многочасовых сеансов. Монитор оснащен двумя разъемами HDMI версии 2.0 и двумя DisplayPort для гибкого подключения, а также выходом на наушники. Встроенные динамики, регулировка наклона и возможность крепления на стену с помощью стандарта VESA 75 на 75 миллиметров добавляют практичности. Энергоэффективная светодиодная подсветка и внешний блок питания обеспечивают низкое энергопотребление, а строгий черный цвет корпуса гармонично впишется в любую обстановку. Это не просто монитор, а ваш надежный проводник в мир безупречного изображения и скорости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Acer 27'' KG273UW2bmiippx (UM.HX3CD.205) - этот товар вы можете купить по цене 19380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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