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Монитор Acer 27'' B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04) купить с доставкой в Москве
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Монитор Acer 27'' B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04)

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Монитор Acer 27&#039;&#039; B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04) - фото 1
Монитор Acer 27&#039;&#039; B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04) - фото 2
Монитор Acer 27&#039;&#039; B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04) - фото 3
Монитор Acer 27&#039;&#039; B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04) - фото 4
Монитор Acer 27&#039;&#039; B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04) - фото 5
Монитор Acer 27&#039;&#039; B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04) - фото 6
Монитор Acer 27&#039;&#039; B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
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  • Монитор Acer 27&#039;&#039; B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04) - фото 3
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04) - фото 4
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04) - фото 5
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04) - фото 6
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 380 руб. 
Начислим 295 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738317
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Acer 27'' B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04)
18 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-A - Type-B, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort, HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х51х12
Вес, кг.
9.67

Описание товара Монитор Acer 27'' B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04)

**Монитор ACER B277UGbmiiprzx Black: высокое качество изображения и широкие возможности подключения** Ищете надёжный и функциональный монитор для дома или офиса? ACER B277UGbmiiprzx — это отличный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения и широкие возможности подключения. **Основные характеристики:** * диагональ экрана: 27 дюймов; * максимальное разрешение: 2560 x 1440 пикселей; * частота обновления: 120 Гц; * тип экрана: IPS; * яркость: 350 кд/м?; * антибликовая поверхность экрана; * поддержка AMD FreeSync; * поддержка HDR 10. **Преимущества:** * **Высокое качество изображения:** благодаря разрешению 2560 x 1440 пикселей и частоте обновления 120 Гц вы получите чёткое и плавное изображение без размытия и задержек. * **Широкие возможности подключения:** монитор оснащён двумя портами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.2, а также четырьмя портами USB 3.2. Это позволяет подключить множество устройств и передавать данные с высокой скоростью. * **Удобство использования:** наличие встроенных динамиков, аудиовыхода и разъёма для наушников делает монитор универсальным решением для работы и развлечений. * **Функциональность:** возможность крепления к стене, регулировка высоты, портретный режим (Pivot) и другие функции делают использование монитора максимально удобным. * **Технология Flicker free/Anti-Flicker:** снижает утомляемость глаз при длительной работе за компьютером. ACER B277UGbmiiprzx — это надёжный и функциональный монитор, который станет отличным выбором для дома и офиса. Он обеспечит высокое качество изображения, широкие возможности подключения и удобство использования.

Отзывы о товаре Монитор Acer 27'' B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04)




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Характеристики
Бренд
Acer
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-A - Type-B, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort, HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
21
Страна производитель
Китай
Описание
**Монитор ACER B277UGbmiiprzx Black: высокое качество изображения и широкие возможности подключения** Ищете надёжный и функциональный монитор для дома или офиса? ACER B277UGbmiiprzx — это отличный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения и широкие возможности подключения. **Основные характеристики:** * диагональ экрана: 27 дюймов; * максимальное разрешение: 2560 x 1440 пикселей; * частота обновления: 120 Гц; * тип экрана: IPS; * яркость: 350 кд/м?; * антибликовая поверхность экрана; * поддержка AMD FreeSync; * поддержка HDR 10. **Преимущества:** * **Высокое качество изображения:** благодаря разрешению 2560 x 1440 пикселей и частоте обновления 120 Гц вы получите чёткое и плавное изображение без размытия и задержек. * **Широкие возможности подключения:** монитор оснащён двумя портами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.2, а также четырьмя портами USB 3.2. Это позволяет подключить множество устройств и передавать данные с высокой скоростью. * **Удобство использования:** наличие встроенных динамиков, аудиовыхода и разъёма для наушников делает монитор универсальным решением для работы и развлечений. * **Функциональность:** возможность крепления к стене, регулировка высоты, портретный режим (Pivot) и другие функции делают использование монитора максимально удобным. * **Технология Flicker free/Anti-Flicker:** снижает утомляемость глаз при длительной работе за компьютером. ACER B277UGbmiiprzx — это надёжный и функциональный монитор, который станет отличным выбором для дома и офиса. Он обеспечит высокое качество изображения, широкие возможности подключения и удобство использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор Acer 27'' B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04) - по цене 18380 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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