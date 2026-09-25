Монитор Acer 27'' B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04)
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 27'' B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04)
**Монитор ACER B277UGbmiiprzx Black: высокое качество изображения и широкие возможности подключения** Ищете надёжный и функциональный монитор для дома или офиса? ACER B277UGbmiiprzx — это отличный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения и широкие возможности подключения. **Основные характеристики:** * диагональ экрана: 27 дюймов; * максимальное разрешение: 2560 x 1440 пикселей; * частота обновления: 120 Гц; * тип экрана: IPS; * яркость: 350 кд/м?; * антибликовая поверхность экрана; * поддержка AMD FreeSync; * поддержка HDR 10. **Преимущества:** * **Высокое качество изображения:** благодаря разрешению 2560 x 1440 пикселей и частоте обновления 120 Гц вы получите чёткое и плавное изображение без размытия и задержек. * **Широкие возможности подключения:** монитор оснащён двумя портами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.2, а также четырьмя портами USB 3.2. Это позволяет подключить множество устройств и передавать данные с высокой скоростью. * **Удобство использования:** наличие встроенных динамиков, аудиовыхода и разъёма для наушников делает монитор универсальным решением для работы и развлечений. * **Функциональность:** возможность крепления к стене, регулировка высоты, портретный режим (Pivot) и другие функции делают использование монитора максимально удобным. * **Технология Flicker free/Anti-Flicker:** снижает утомляемость глаз при длительной работе за компьютером. ACER B277UGbmiiprzx — это надёжный и функциональный монитор, который станет отличным выбором для дома и офиса. Он обеспечит высокое качество изображения, широкие возможности подключения и удобство использования.
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Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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