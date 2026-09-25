Монитор MSI 27" MAG 274QF E20 (9S6-3CE41H-095)
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Характеристики
Описание товара Монитор MSI 27" MAG 274QF E20 (9S6-3CE41H-095)
**Монитор MSI MAG 274QF E20 — мощь и качество для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир игр с монитором MSI MAG 274QF E20! Благодаря впечатляющим характеристикам этот монитор станет вашим надёжным партнёром в самых захватывающих игровых баталиях. **Почему стоит выбрать MSI MAG 274QF E20?** * **Чёткое и детализированное изображение:** разрешение 2560 x 1440 (WQHD) и диагональ 27 дюймов позволяют наслаждаться каждым пикселем. * **Плавный игровой процесс:** частота обновления 200 Гц и время отклика 0,5 мс минимизируют задержки и обеспечивают плавность динамичных сцен. * **Поддержка технологий синхронизации:** AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync устраняют разрывы изображения, делая игровой процесс ещё более комфортным. * **Улучшенное качество изображения:** поддержка HDR и антибликовая поверхность экрана позволяют наслаждаться насыщенными цветами и глубокими оттенками без отражений. * **Универсальность подключения:** два порта HDMI (2.0b) и один DisplayPort (1.4a) дают возможность подключить различные устройства. **Дополнительные преимущества:** * технология Flicker Free снижает утомляемость глаз во время длительных игровых сессий; * возможность установки на подставке или крепления к стене (VESA 100 x 100); * стильный чёрный корпус, который гармонично впишется в любой интерьер. Не упустите шанс улучшить свой игровой опыт — выберите монитор MSI MAG 274QF E20!
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