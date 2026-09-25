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Монитор MSI 27" MAG 274QF E20 (9S6-3CE41H-095) купить с доставкой в Москве
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Монитор MSI 27" MAG 274QF E20 (9S6-3CE41H-095)

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Монитор MSI 27&quot; MAG 274QF E20 (9S6-3CE41H-095) - фото 1
Монитор MSI 27&quot; MAG 274QF E20 (9S6-3CE41H-095) - фото 2
Монитор MSI 27&quot; MAG 274QF E20 (9S6-3CE41H-095) - фото 3
Монитор MSI 27&quot; MAG 274QF E20 (9S6-3CE41H-095) - фото 4
Монитор MSI 27&quot; MAG 274QF E20 (9S6-3CE41H-095) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274QF E20 (9S6-3CE41H-095) - фото 1
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274QF E20 (9S6-3CE41H-095) - фото 2
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274QF E20 (9S6-3CE41H-095) - фото 3
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274QF E20 (9S6-3CE41H-095) - фото 4
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 274QF E20 (9S6-3CE41H-095) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 650 руб. 
Начислим 283 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738163
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор MSI 27" MAG 274QF E20 (9S6-3CE41H-095)
17 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, комплект проводов, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Разъемы
DisplayPort, выход на наушники, HDMI х 2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
613.5х249.7х439.05 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х44х12
Вес, кг.
7

Описание товара Монитор MSI 27" MAG 274QF E20 (9S6-3CE41H-095)

**Монитор MSI MAG 274QF E20 — мощь и качество для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир игр с монитором MSI MAG 274QF E20! Благодаря впечатляющим характеристикам этот монитор станет вашим надёжным партнёром в самых захватывающих игровых баталиях. **Почему стоит выбрать MSI MAG 274QF E20?** * **Чёткое и детализированное изображение:** разрешение 2560 x 1440 (WQHD) и диагональ 27 дюймов позволяют наслаждаться каждым пикселем. * **Плавный игровой процесс:** частота обновления 200 Гц и время отклика 0,5 мс минимизируют задержки и обеспечивают плавность динамичных сцен. * **Поддержка технологий синхронизации:** AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync устраняют разрывы изображения, делая игровой процесс ещё более комфортным. * **Улучшенное качество изображения:** поддержка HDR и антибликовая поверхность экрана позволяют наслаждаться насыщенными цветами и глубокими оттенками без отражений. * **Универсальность подключения:** два порта HDMI (2.0b) и один DisplayPort (1.4a) дают возможность подключить различные устройства. **Дополнительные преимущества:** * технология Flicker Free снижает утомляемость глаз во время длительных игровых сессий; * возможность установки на подставке или крепления к стене (VESA 100 x 100); * стильный чёрный корпус, который гармонично впишется в любой интерьер. Не упустите шанс улучшить свой игровой опыт — выберите монитор MSI MAG 274QF E20!



Теги товара: 27", большие

Отзывы о товаре Монитор MSI 27" MAG 274QF E20 (9S6-3CE41H-095)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, комплект проводов, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200:1
Частота обновления, Гц
200
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Разъемы
DisplayPort, выход на наушники, HDMI х 2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
613.5х249.7х439.05 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Монитор MSI MAG 274QF E20 — мощь и качество для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир игр с монитором MSI MAG 274QF E20! Благодаря впечатляющим характеристикам этот монитор станет вашим надёжным партнёром в самых захватывающих игровых баталиях. **Почему стоит выбрать MSI MAG 274QF E20?** * **Чёткое и детализированное изображение:** разрешение 2560 x 1440 (WQHD) и диагональ 27 дюймов позволяют наслаждаться каждым пикселем. * **Плавный игровой процесс:** частота обновления 200 Гц и время отклика 0,5 мс минимизируют задержки и обеспечивают плавность динамичных сцен. * **Поддержка технологий синхронизации:** AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync устраняют разрывы изображения, делая игровой процесс ещё более комфортным. * **Улучшенное качество изображения:** поддержка HDR и антибликовая поверхность экрана позволяют наслаждаться насыщенными цветами и глубокими оттенками без отражений. * **Универсальность подключения:** два порта HDMI (2.0b) и один DisplayPort (1.4a) дают возможность подключить различные устройства. **Дополнительные преимущества:** * технология Flicker Free снижает утомляемость глаз во время длительных игровых сессий; * возможность установки на подставке или крепления к стене (VESA 100 x 100); * стильный чёрный корпус, который гармонично впишется в любой интерьер. Не упустите шанс улучшить свой игровой опыт — выберите монитор MSI MAG 274QF E20!


Теги товара: 27", большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор MSI 27" MAG 274QF E20 (9S6-3CE41H-095) - по цене 17650 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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