Монитор Irbis NOBLEVIEW 32'' (IMVW32QIDL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
32
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Контрастность
(3000:1)
Частота обновления, Гц
165
Время отклика
3
Разъемы
HDMI, 2 x DisplayPort, выход на наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 612743
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка поворота, регулировка наклона
Комплектация
DP кабель, HDMI кабель, документация, кабель питания, монитор
Диагональ экрана, дюйм
32
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Контрастность
(3000:1)
Частота обновления, Гц
165
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
3
Разъемы
HDMI, 2 x DisplayPort, выход на наушники
Встроенные динамики
нет
Габаритные размеры с подставкой
71.5х49.8х12
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
8.44
Описание товара Монитор Irbis NOBLEVIEW 32'' (IMVW32QIDL)
Irbis NOBLEVIEW IMVW32QIDL превосходный монитор, призванный поднять вашу эффективность. Благодаря яркому 32-дюймовому дисплею и универсальным возможностям подключения Irbis NOBLEVIEW поможет вам использовать весь свой потенциал.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
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Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка поворота, регулировка наклона
Комплектация
DP кабель, HDMI кабель, документация, кабель питания, монитор
Диагональ экрана, дюйм
32
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Контрастность
(3000:1)
Частота обновления, Гц
165
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
3
Разъемы
HDMI, 2 x DisplayPort, выход на наушники
Развернуть
Встроенные динамики
нет
Габаритные размеры с подставкой
71.5х49.8х12
Irbis NOBLEVIEW IMVW32QIDL превосходный монитор, призванный поднять вашу эффективность. Благодаря яркому 32-дюймовому дисплею и универсальным возможностям подключения Irbis NOBLEVIEW поможет вам использовать весь свой потенциал.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Монитор Irbis NOBLEVIEW 32'' (IMVW32QIDL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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