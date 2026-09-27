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Монитор Irbis NOBLEVIEW 32'' (IMVW32QIDL) купить с доставкой в Москве
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Монитор Irbis NOBLEVIEW 32'' (IMVW32QIDL)

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Монитор Irbis NOBLEVIEW 32&#039;&#039; (IMVW32QIDL) - фото 4
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Монитор Irbis NOBLEVIEW 32&#039;&#039; (IMVW32QIDL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
32
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Контрастность
(3000:1)
Частота обновления, Гц
165
Время отклика
3
Разъемы
HDMI, 2 x DisplayPort, выход на наушники
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  • Монитор Irbis NOBLEVIEW 32&#039;&#039; (IMVW32QIDL) - фото 2
  • Монитор Irbis NOBLEVIEW 32&#039;&#039; (IMVW32QIDL) - фото 3
  • Монитор Irbis NOBLEVIEW 32&#039;&#039; (IMVW32QIDL) - фото 4
  • Монитор Irbis NOBLEVIEW 32&#039;&#039; (IMVW32QIDL) - фото 5
  • Монитор Irbis NOBLEVIEW 32&#039;&#039; (IMVW32QIDL) - фото 6
  • Монитор Irbis NOBLEVIEW 32&#039;&#039; (IMVW32QIDL) - фото 7
  • Монитор Irbis NOBLEVIEW 32&#039;&#039; (IMVW32QIDL) - фото 8
  • Монитор Irbis NOBLEVIEW 32&#039;&#039; (IMVW32QIDL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612743
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Характеристики

Бренд
Irbis
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка поворота, регулировка наклона
Комплектация
DP кабель, HDMI кабель, документация, кабель питания, монитор
Диагональ экрана, дюйм
32
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Контрастность
(3000:1)
Частота обновления, Гц
165
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
3
Разъемы
HDMI, 2 x DisplayPort, выход на наушники
Встроенные динамики
нет
Габаритные размеры с подставкой
71.5х49.8х12
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
8.44

Описание товара Монитор Irbis NOBLEVIEW 32'' (IMVW32QIDL)

Irbis NOBLEVIEW IMVW32QIDL превосходный монитор, призванный поднять вашу эффективность. Благодаря яркому 32-дюймовому дисплею и универсальным возможностям подключения Irbis NOBLEVIEW поможет вам использовать весь свой потенциал.



Теги товара: 32", большие

Отзывы о товаре Монитор Irbis NOBLEVIEW 32'' (IMVW32QIDL)




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Характеристики
Бренд
Irbis
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка поворота, регулировка наклона
Комплектация
DP кабель, HDMI кабель, документация, кабель питания, монитор
Диагональ экрана, дюйм
32
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Контрастность
(3000:1)
Частота обновления, Гц
165
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
3
Разъемы
HDMI, 2 x DisplayPort, выход на наушники
Развернуть
Встроенные динамики
нет
Габаритные размеры с подставкой
71.5х49.8х12
Описание
Irbis NOBLEVIEW IMVW32QIDL превосходный монитор, призванный поднять вашу эффективность. Благодаря яркому 32-дюймовому дисплею и универсальным возможностям подключения Irbis NOBLEVIEW поможет вам использовать весь свой потенциал.


Теги товара: 32", большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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