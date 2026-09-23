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Монитор Acer 24'' B247WE5bmiprzxv (UM.FB7CD.501) купить с доставкой в Москве
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Монитор Acer 24'' B247WE5bmiprzxv (UM.FB7CD.501)

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Монитор Acer 24&#039;&#039; B247WE5bmiprzxv (UM.FB7CD.501) - фото 1
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Монитор Acer 24&#039;&#039; B247WE5bmiprzxv (UM.FB7CD.501) - фото 7
Монитор Acer 24&#039;&#039; B247WE5bmiprzxv (UM.FB7CD.501) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
24
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1200
Соотношение сторон
16:10
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор Acer 24&#039;&#039; B247WE5bmiprzxv (UM.FB7CD.501) - фото 1
  • Монитор Acer 24&#039;&#039; B247WE5bmiprzxv (UM.FB7CD.501) - фото 2
  • Монитор Acer 24&#039;&#039; B247WE5bmiprzxv (UM.FB7CD.501) - фото 3
  • Монитор Acer 24&#039;&#039; B247WE5bmiprzxv (UM.FB7CD.501) - фото 4
  • Монитор Acer 24&#039;&#039; B247WE5bmiprzxv (UM.FB7CD.501) - фото 5
  • Монитор Acer 24&#039;&#039; B247WE5bmiprzxv (UM.FB7CD.501) - фото 6
  • Монитор Acer 24&#039;&#039; B247WE5bmiprzxv (UM.FB7CD.501) - фото 7
  • Монитор Acer 24&#039;&#039; B247WE5bmiprzxv (UM.FB7CD.501) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738314
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Характеристики

Бренд
Acer
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
AMD FreeSync, Trace Free/Flicker-Free
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
24
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1200
Соотношение сторон
16:10
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
3.5 мм, DisplayPort., HDMI., USB Type-A, VGA (D-SUB)
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
10
Габаритные размеры с подставкой
533x186x347 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х53х15
Вес, кг.
8.5

Описание товара Монитор Acer 24'' B247WE5bmiprzxv (UM.FB7CD.501)

? Acer B247WE5bmiprzxv Vero - это 24-дюймовый монитор с современным IPS-экраном, который обеспечивает отличную цветопередачу и широкие углы обзора 178°/178°. Его разрешение 1920x1200 пикселей и соотношение сторон 16:10 делают его универсальным решением для работы с документами, интернет-серфинга и мультимедийных задач. Благодаря частоте обновления 100 Гц и поддержке AMD FreeSync, вы получите плавное изображение без разрывов, что особенно приятно при просмотре видео и работе в динамичных приложениях. ? Монитор оснащён встроенными динамиками (2 x 2 Вт), что избавляет от необходимости в отдельных колонках для базовых задач. Устройство снабжено широким набором интерфейсов:HDMI, DisplayPort, VGA (D-Sub) и четырьмя портами USB Type-A для подключения периферии. Также присутствует выход на наушники, что удобно для индивидуального прослушивания аудио. ? Подставка монитора настраивается по высоте (до 165 мм), позволяет наклонять экран (до 25 градусов), поворачивать его в портретный режим (90°) и разворачивать влево/вправо (до 45 градусов). Это гарантирует максимальное удобство при работе и возможность быстрой адаптации под индивидуальные потребности пользователя. Монитор также поддерживает крепление VESA 100x100 для настенного монтажа. ? Среди дополнительных преимуществ стоит отметить отсутствие мерцания (Flicker-free), что снижает нагрузку на глаза при длительной работе. Корпус и подставка выполнены в строгом чёрном цвете, а блок питания встроен в монитор. Модель отлично подойдёт для офисного использования, учебных целей и домашнего применения, где важны комфорт, универсальность и надёжность.



Теги товара: 24", с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 24'' B247WE5bmiprzxv (UM.FB7CD.501)




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Характеристики
Бренд
Acer
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
AMD FreeSync, Trace Free/Flicker-Free
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
24
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1200
Соотношение сторон
16:10
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
3.5 мм, DisplayPort., HDMI., USB Type-A, VGA (D-SUB)
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
10
Габаритные размеры с подставкой
533x186x347 мм
Страна производитель
Китай
Описание
? Acer B247WE5bmiprzxv Vero - это 24-дюймовый монитор с современным IPS-экраном, который обеспечивает отличную цветопередачу и широкие углы обзора 178°/178°. Его разрешение 1920x1200 пикселей и соотношение сторон 16:10 делают его универсальным решением для работы с документами, интернет-серфинга и мультимедийных задач. Благодаря частоте обновления 100 Гц и поддержке AMD FreeSync, вы получите плавное изображение без разрывов, что особенно приятно при просмотре видео и работе в динамичных приложениях. ? Монитор оснащён встроенными динамиками (2 x 2 Вт), что избавляет от необходимости в отдельных колонках для базовых задач. Устройство снабжено широким набором интерфейсов:HDMI, DisplayPort, VGA (D-Sub) и четырьмя портами USB Type-A для подключения периферии. Также присутствует выход на наушники, что удобно для индивидуального прослушивания аудио. ? Подставка монитора настраивается по высоте (до 165 мм), позволяет наклонять экран (до 25 градусов), поворачивать его в портретный режим (90°) и разворачивать влево/вправо (до 45 градусов). Это гарантирует максимальное удобство при работе и возможность быстрой адаптации под индивидуальные потребности пользователя. Монитор также поддерживает крепление VESA 100x100 для настенного монтажа. ? Среди дополнительных преимуществ стоит отметить отсутствие мерцания (Flicker-free), что снижает нагрузку на глаза при длительной работе. Корпус и подставка выполнены в строгом чёрном цвете, а блок питания встроен в монитор. Модель отлично подойдёт для офисного использования, учебных целей и домашнего применения, где важны комфорт, универсальность и надёжность.


Теги товара: 24", с колонками
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Отзывы


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