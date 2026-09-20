Монитор Гравитон МН24А ЕЦРТ.467846.001-01
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Гравитон МН24А ЕЦРТ.467846.001-01
Монитор Гравитон — это стильное и функциональное решение для комфортной работы и развлечений. Оборудованный 24,9-дюймовым экраном, он обеспечивает отличное качество изображения благодаря разрешению Full HD 1920x1080. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора в 178° по горизонтали, что делает цвета насыщенными и точными, независимо от вашего положения перед экраном. Технология динамического обновления экрана AMD FreeSync поддерживает частоту обновления до 75 Гц, что способствует плавному отображению динамичных сцен, минимизируя разрывы и задержки изображения. Быстрое время отклика в 5 мс позволит наслаждаться контентом без задержек, а матовое покрытие экрана устраняет блики и обеспечивает комфортное просмотр даже в ярко освещенных помещениях. Монитор весом 3,1 кг удобен как в домашнем, так и в офисном использовании. Поддержка стандарта крепления VESA позволяет максимально гибко настроить рабочее пространство. Отсутствие встроенных динамиков и USB-концентратора может быть компенсировано дополнительными решениями по вашему выбору. Бренд Гравитон создал монитор, который сочетает в себе функциональность и элегантность, удовлетворяя потребности пользователей, которые ценят качество изображения и надежную производительность.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Теги товара: с hdmi
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Теги товара: с hdmi
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