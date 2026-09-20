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Монитор Гравитон МН24А ЕЦРТ.467846.001-01 купить с доставкой в Москве
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Монитор Гравитон МН24А ЕЦРТ.467846.001-01

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Монитор Гравитон МН24А ЕЦРТ.467846.001-01 - фото 1
Монитор Гравитон МН24А ЕЦРТ.467846.001-01 - фото 2
Монитор Гравитон МН24А ЕЦРТ.467846.001-01 - фото 3
Монитор Гравитон МН24А ЕЦРТ.467846.001-01 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
24.9
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
  • Монитор Гравитон МН24А ЕЦРТ.467846.001-01 - фото 1
  • Монитор Гравитон МН24А ЕЦРТ.467846.001-01 - фото 2
  • Монитор Гравитон МН24А ЕЦРТ.467846.001-01 - фото 3
  • Монитор Гравитон МН24А ЕЦРТ.467846.001-01 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674400
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Характеристики

Бренд
Гравитон
Тип товара
Монитор
Особенности
Low Blue Light, подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплектация
монитор с подставкой, кабель hdmi, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
24.9
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort, HDMI, выход на наушники
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х40
Вес, кг.
3.85

Описание товара Монитор Гравитон МН24А ЕЦРТ.467846.001-01

Монитор Гравитон — это стильное и функциональное решение для комфортной работы и развлечений. Оборудованный 24,9-дюймовым экраном, он обеспечивает отличное качество изображения благодаря разрешению Full HD 1920x1080. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора в 178° по горизонтали, что делает цвета насыщенными и точными, независимо от вашего положения перед экраном. Технология динамического обновления экрана AMD FreeSync поддерживает частоту обновления до 75 Гц, что способствует плавному отображению динамичных сцен, минимизируя разрывы и задержки изображения. Быстрое время отклика в 5 мс позволит наслаждаться контентом без задержек, а матовое покрытие экрана устраняет блики и обеспечивает комфортное просмотр даже в ярко освещенных помещениях. Монитор весом 3,1 кг удобен как в домашнем, так и в офисном использовании. Поддержка стандарта крепления VESA позволяет максимально гибко настроить рабочее пространство. Отсутствие встроенных динамиков и USB-концентратора может быть компенсировано дополнительными решениями по вашему выбору. Бренд Гравитон создал монитор, который сочетает в себе функциональность и элегантность, удовлетворяя потребности пользователей, которые ценят качество изображения и надежную производительность.



Теги товара: с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Гравитон МН24А ЕЦРТ.467846.001-01




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Характеристики
Бренд
Гравитон
Тип товара
Монитор
Особенности
Low Blue Light, подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплектация
монитор с подставкой, кабель hdmi, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
24.9
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Угол обзора по горизонтали
178°
Развернуть
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort, HDMI, выход на наушники
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Гравитон — это стильное и функциональное решение для комфортной работы и развлечений. Оборудованный 24,9-дюймовым экраном, он обеспечивает отличное качество изображения благодаря разрешению Full HD 1920x1080. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора в 178° по горизонтали, что делает цвета насыщенными и точными, независимо от вашего положения перед экраном. Технология динамического обновления экрана AMD FreeSync поддерживает частоту обновления до 75 Гц, что способствует плавному отображению динамичных сцен, минимизируя разрывы и задержки изображения. Быстрое время отклика в 5 мс позволит наслаждаться контентом без задержек, а матовое покрытие экрана устраняет блики и обеспечивает комфортное просмотр даже в ярко освещенных помещениях. Монитор весом 3,1 кг удобен как в домашнем, так и в офисном использовании. Поддержка стандарта крепления VESA позволяет максимально гибко настроить рабочее пространство. Отсутствие встроенных динамиков и USB-концентратора может быть компенсировано дополнительными решениями по вашему выбору. Бренд Гравитон создал монитор, который сочетает в себе функциональность и элегантность, удовлетворяя потребности пользователей, которые ценят качество изображения и надежную производительность.


Теги товара: с hdmi
Самовывоз
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