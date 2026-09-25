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Монитор Philips 27" 27M2N3500PA купить с доставкой в Москве
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Монитор Philips 27" 27M2N3500PA

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Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 1
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 2
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Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 5
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 6
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 7
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 8
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 9
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 10
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 11
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 12
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 13
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 14
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 15
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
260
Яркость
300 Кд/м?
Время отклика
1
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 1
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 2
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 3
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 4
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 5
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 6
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 7
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 8
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 9
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 10
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 11
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 12
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 13
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 14
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 15
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500PA - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 170 руб. 
Начислим 275 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738205
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор Philips 27" 27M2N3500PA
17 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
260
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Разъемы
DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 x2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
35
Габаритные размеры с подставкой
614x519x261 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х45х14
Вес, кг.
5

Описание товара Монитор Philips 27" 27M2N3500PA

Монитор Philips 27" 27M2N3500PA



Теги товара: 27", большие

Отзывы о товаре Монитор Philips 27" 27M2N3500PA




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
260
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Развернуть
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Разъемы
DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 x2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
35
Габаритные размеры с подставкой
614x519x261 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Philips 27" 27M2N3500PA


Теги товара: 27", большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор Philips 27" 27M2N3500PA - по цене 17170 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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