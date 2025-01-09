Монитор Asus 27" VA27AQSB (90LM06G0-B01170)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор Asus 27" VA27AQSB (90LM06G0-B01170)
Монитор Asus – это идеальное сочетание современной технологии и стильного дизайна для вашего рабочего пространства или игровой станции. С диагональю экрана 27 дюймов и разрешением 1920x1080, этот монитор обеспечивает четкое и яркое изображение, благодаря чему вы сможете полностью насладиться просмотром фильмов, работой с графикой или играми. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, а матовое покрытие экрана снижает блики и отражения, обеспечивая комфортное использование в любое время суток. Частота обновления 75 Гц и время отклика всего 1 мс делают этот монитор идеальным для динамичных сцен и игр, снижая эффект размытия в движении. Встроенные динамики обеспечивают качественный звук, избавляя вас от необходимости подключения дополнительных акустических устройств. Наличие USB-концентратора позволяет значительно расширить функциональность монитора, делая подключение периферийных устройств более удобным. Монитор поддерживает стандарт крепления VESA 100x100, что позволяет легко установить его на стену или специальное крепление, освобождая пространство на столе. Вес монитора вместе с подставкой составляет 6,69 кг, что обеспечивает стабильность и надежность конструкции. Выберите монитор Asus и ощутите превосходное качество изображения и звука в сочетании с функциональным и элегантным дизайном.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену - шикарный монитор. Уже второй такой покупаю, но, уже на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный универсальный домашний монитор, и кино посмотреть и поработать с текстом, глаза не устают, оптимальная диагональ. Чёткая картинка, приятные цвета. Регулировка по высоте, не надо ничего подкладывать. Расстояние от стены до экрана 15 см. Есть колонки, hdmi и dp порт.
Отзывы о товаре Монитор Asus 27" VA27AQSB (90LM06G0-B01170)
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену - шикарный монитор. Уже второй такой покупаю, но, уже на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный универсальный домашний монитор, и кино посмотреть и поработать с текстом, глаза не устают, оптимальная диагональ. Чёткая картинка, приятные цвета. Регулировка по высоте, не надо ничего подкладывать. Расстояние от стены до экрана 15 см. Есть колонки, hdmi и dp порт.