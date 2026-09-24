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Монитор MSI 27" Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232) купить с доставкой в Москве
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Монитор MSI 27" Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232)

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Монитор MSI 27&quot; Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232) - фото 1
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232) - фото 2
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232) - фото 3
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232) - фото 4
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232) - фото 5
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232) - фото 6
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232) - фото 7
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232) - фото 8
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232) - фото 9
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232) - фото 10
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232) - фото 1
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232) - фото 2
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232) - фото 3
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232) - фото 4
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232) - фото 5
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232) - фото 6
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232) - фото 7
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232) - фото 8
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232) - фото 9
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232) - фото 10
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 120 руб. 
Начислим 258 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653682
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монитор MSI 27" Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232)
16 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Время отклика
1
Разъемы
USB Type-C, DisplayPort, HDMI
Встроенные динамики
да
Габаритные размеры с подставкой
61.35x41.33x20.08
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х47х17
Вес, кг.
8

Описание товара Монитор MSI 27" Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232)

Монитор MSI – это высококачественное устройство, разработанное для тех, кто ценит четкое изображение и комфорт в работе за компьютером. Представленный монитор имеет диагональ экрана в 27 дюймов и оснащен IPS-матрицей, что обеспечивает насыщенные цвета и широкие углы обзора по вертикали до 178°, делая его идеальным решением для работы с графикой или просмотра фильмов. Экран с матовым покрытием устраняет блики и дает возможность работать в ярко освещенных помещениях. Разрешение 1920x1080 пикселей и соотношение сторон 16:9 гарантируют четкое и детализированное изображение, а высокая частота обновления 100 Гц и быстрое время отклика в 1 мс делают этот монитор отличным выбором для динамичных игр и видеоконтента. Монитор также оснащен встроенными динамиками, что позволяет наслаждаться чистым звуком без необходимости подключения дополнительных аудиоустройств. Удобное стандартное крепление VESA открывает возможности по гибкому размещению оборудования в вашем пространстве. Вес монитора с подставкой составляет 8,1 кг, что делает его устойчивым и надежным устройством на рабочем столе. Монитор MSI – это объединение инновационных технологий и современного дизайна, идеально подходящее для дома и офиса.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор MSI 27" Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Время отклика
1
Разъемы
USB Type-C, DisplayPort, HDMI
Встроенные динамики
да
Габаритные размеры с подставкой
61.35x41.33x20.08
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI – это высококачественное устройство, разработанное для тех, кто ценит четкое изображение и комфорт в работе за компьютером. Представленный монитор имеет диагональ экрана в 27 дюймов и оснащен IPS-матрицей, что обеспечивает насыщенные цвета и широкие углы обзора по вертикали до 178°, делая его идеальным решением для работы с графикой или просмотра фильмов. Экран с матовым покрытием устраняет блики и дает возможность работать в ярко освещенных помещениях. Разрешение 1920x1080 пикселей и соотношение сторон 16:9 гарантируют четкое и детализированное изображение, а высокая частота обновления 100 Гц и быстрое время отклика в 1 мс делают этот монитор отличным выбором для динамичных игр и видеоконтента. Монитор также оснащен встроенными динамиками, что позволяет наслаждаться чистым звуком без необходимости подключения дополнительных аудиоустройств. Удобное стандартное крепление VESA открывает возможности по гибкому размещению оборудования в вашем пространстве. Вес монитора с подставкой составляет 8,1 кг, что делает его устойчивым и надежным устройством на рабочем столе. Монитор MSI – это объединение инновационных технологий и современного дизайна, идеально подходящее для дома и офиса.


Теги товара: 27", большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор MSI 27" Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232) - стоимость товара 16120 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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