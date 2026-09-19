Монитор Philips 27" 275B1 Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
2560x1440
Соотношение сторон
(16:9)
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Яркость
300 кд/м2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 407436
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Цвет рамки
черный
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплект поставки
кабель HDMI, кабель DP, аудиокабель, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
2560x1440
Соотношение сторон
(16:9)
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Яркость
300 кд/м2
Угол обзора по вертикали
178
Угол обзора по горизонтали
178
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
адаптивная синхронизация
Разъемы
DVI (HDCP), HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, выход на наушники
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Питание
встроенный 18 Вт
Габаритные размеры с подставкой
61.3х53.7х20.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х46х21
Вес, кг.
7.2
Описание товара Монитор Philips 27" 275B1 Black
Кристальная четкость экрана QHD обеспечит нужную для вашей работы детализацию. Целый ряд функций для повышения продуктивности и экологичности. Функции для комфорта глаз сертифицированы TUV и позволят вашим глазам уставать меньше.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Бренд
Тип товара
Монитор
Цвет рамки
черный
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплект поставки
кабель HDMI, кабель DP, аудиокабель, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
2560x1440
Соотношение сторон
(16:9)
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Развернуть
Яркость
300 кд/м2
Угол обзора по вертикали
178
Угол обзора по горизонтали
178
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
адаптивная синхронизация
Разъемы
DVI (HDCP), HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, выход на наушники
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Питание
встроенный 18 Вт
Габаритные размеры с подставкой
61.3х53.7х20.5
Страна производитель
Китай
Кристальная четкость экрана QHD обеспечит нужную для вашей работы детализацию. Целый ряд функций для повышения продуктивности и экологичности. Функции для комфорта глаз сертифицированы TUV и позволят вашим глазам уставать меньше.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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