Монитор Hisense 27" 27G6Q-PRO
Оригинальный товар
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Характеристики
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
320
Яркость
320 Кд/м?
Время отклика
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 980 руб.
В наличии
Код товара: 738266
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17 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, с подсветкой
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, адаптер питания, кабель питания, документация
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
320
Яркость
320 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
613.5x505.3x242.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х46х17
Вес, кг.
7.3
Описание товара Монитор Hisense 27" 27G6Q-PRO
Монитор Hisense 27" 27G6Q PRO оснащён IPS-матрицей с разрешением 2560?1440, обеспечивающей чёткое изображение и стабильные углы обзора. Частота обновления 320 Гц и время отклика 1 мс позволяют добиться плавного отображения динамичных сцен и точного управления в играх. Яркость до 320 кд/м? подходит для комфортной работы в помещении. Для подключения предусмотрены два порта HDMI и DisplayPort. Подставка поддерживает регулировку по высоте и наклону, что упрощает настройку удобного положения экрана.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Бренд
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, с подсветкой
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, адаптер питания, кабель питания, документация
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
320
Развернуть
Яркость
320 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
613.5x505.3x242.2 мм
Страна производитель
Китай
Монитор Hisense 27" 27G6Q PRO оснащён IPS-матрицей с разрешением 2560?1440, обеспечивающей чёткое изображение и стабильные углы обзора. Частота обновления 320 Гц и время отклика 1 мс позволяют добиться плавного отображения динамичных сцен и точного управления в играх. Яркость до 320 кд/м? подходит для комфортной работы в помещении. Для подключения предусмотрены два порта HDMI и DisplayPort. Подставка поддерживает регулировку по высоте и наклону, что упрощает настройку удобного положения экрана.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор Hisense 27" 27G6Q-PRO - стоимость товара 17980 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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