Монитор Acer 24,5" VG250QF3bmiipx Black (UM.KV0CD.301)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 24,5" VG250QF3bmiipx Black (UM.KV0CD.301)
Acer предлагает настоящий игровой монитор для победителей: мгновенная реакция благодаря невероятно быстрому времени отклика 0,5 мс, высокая частота обновления 320 Гц для максимально плавной картинки и поддержка AMD FreeSync Premium — никаких размытых кадров даже в самых динамичных шутерах. Матрица IPS гарантирует сочные цвета и широкие углы обзора, а разрешение 1920x1080 идеально подходит для быстрых игр и работы с мультимедиа. Эргономика выводится на новый уровень: легко настраивать высоту и наклон, так что монитор подстроится под ваш комфорт. В комплекте — всё, что нужно современному геймеру: встроенные динамики, выход на наушники, порты HDMI и DisplayPort, а также крепление VESA 100x100 для удобного размещения. Внешний блок питания помогает освободить место на столе и делает установку максимально аккуратной.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 24", с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 24", с колонками
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