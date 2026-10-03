Монитор ASUS 27" VA27DQSB-W (VA27DQSB-W)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%15 510 руб. 22 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 630959
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
72х45х24
Вес, кг.
8.7
Описание товара Монитор ASUS 27" VA27DQSB-W (VA27DQSB-W)
ASUS VA27DQSB-W — это 27-дюймовый монитор Full HD с безрамочной IPS-панелью для широкоугольного просмотра, обеспечивающий невероятно четкое изображение и потрясающее воспроизведение видео. Частота обновления до 75 Гц с технологией Adaptive-Sync устраняет следы и обеспечивает четкое и ясное воспроизведение видео. Его высокоэргономичный дизайн с регулировкой наклона, поворота, поворота и высоты, а также сертифицированная T?V Rheinland технология отсутствия мерцания и подавления синего света обеспечивают комфортное просмотр.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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ASUS VA27DQSB-W — это 27-дюймовый монитор Full HD с безрамочной IPS-панелью для широкоугольного просмотра, обеспечивающий невероятно четкое изображение и потрясающее воспроизведение видео. Частота обновления до 75 Гц с технологией Adaptive-Sync устраняет следы и обеспечивает четкое и ясное воспроизведение видео. Его высокоэргономичный дизайн с регулировкой наклона, поворота, поворота и высоты, а также сертифицированная T?V Rheinland технология отсутствия мерцания и подавления синего света обеспечивают комфортное просмотр.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор ASUS 27" VA27DQSB-W (VA27DQSB-W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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