Монитор Hisense 34" 34G6Q-PRO
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Характеристики
Описание товара Монитор Hisense 34" 34G6Q-PRO
Монитор Hisense 34G6Q PRO диагональю 34 дюйма объединяет кинематографичный формат и игровую производительность. Его изогнутый экран с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3440х1440 пикс. создает эффект погружения и обеспечивает заметно больше рабочего пространства. За счет этого удобно держать рядом несколько окон, не теряя контекста. VA-матрица с контрастностью 3000:1 формирует глубокие черные тона и выразительную детализацию теней, а пиковая яркость 320 кд/м? в связке с поддержкой HDR400 делает картинку живой и насыщенной. Частота обновления 240 Гц и время отклика 1 мс превращают монитор в инструмент для динамичных жанров: движения остаются четкими без шлейфов и размытия. Технология AMD FreeSync Premium устраняет разрывы кадра и синхронизирует картинку с видеокартой. Встроенные динамики на 6 Вт выручают, когда не хочется подключать отдельную акустику. Подставка Hisense 34G6Q PRO поддерживает регулировку по высоте, наклону и повороту, так что можно подобрать идеальный угол обзора под любое рабочее место, а совместимость с креплением VESA 75х75 мм дает свободу в выборе способа монтажа – хоть на кронштейн, хоть на стену.
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Теги товара: 240 Гц, с колонками
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Теги товара: 240 Гц, с колонками
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