Монитор KTC 23.8" Black (H24T09P)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор KTC 23.8" Black (H24T09P)
KTC 23.8" H24T09P Black - универсальный 23.8-дюймовый монитор формата 16:9, ориентированный на домашнее использование, обучение и офисные задачи. Компактный корпус с тонкими рамками делает его удобным для небольших столов и многомониторных конфигураций.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт тем, кому нужен доступный монитор для работы с документами, веб-серфинга, учёбы и просмотра видео. Диагональ 23.8" и разрешение Full HD обеспечивают комфортное чтение текста и достаточную площадь экрана без избыточной нагрузки на зрение.
Картинка и параметры дисплея
Современная матрица (IPS или VA, в зависимости от поставки) обеспечивает хорошие углы обзора и естественную цветопередачу для повседневных задач. Частота обновления и отклик достаточно быстры для офисной работы и базового гейминга, не создавая заметных шлейфов в динамике.
Подключения и удобство использования
Монитор оснащён стандартным набором видеовходов (обычно HDMI и/или DisplayPort, иногда VGA), что позволяет подключить его к современным ПК, ноутбукам и медиаплеерам. Поддержка VESA-крепления упрощает установку на кронштейн или стойку, освобождая место на столе и позволяя настроить оптимальную высоту и наклон.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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KTC 23.8" H24T09P Black - универсальный 23.8-дюймовый монитор формата 16:9, ориентированный на домашнее использование, обучение и офисные задачи. Компактный корпус с тонкими рамками делает его удобным для небольших столов и многомониторных конфигураций.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт тем, кому нужен доступный монитор для работы с документами, веб-серфинга, учёбы и просмотра видео. Диагональ 23.8" и разрешение Full HD обеспечивают комфортное чтение текста и достаточную площадь экрана без избыточной нагрузки на зрение.
Картинка и параметры дисплея
Современная матрица (IPS или VA, в зависимости от поставки) обеспечивает хорошие углы обзора и естественную цветопередачу для повседневных задач. Частота обновления и отклик достаточно быстры для офисной работы и базового гейминга, не создавая заметных шлейфов в динамике.
Подключения и удобство использования
Монитор оснащён стандартным набором видеовходов (обычно HDMI и/или DisplayPort, иногда VGA), что позволяет подключить его к современным ПК, ноутбукам и медиаплеерам. Поддержка VESA-крепления упрощает установку на кронштейн или стойку, освобождая место на столе и позволяя настроить оптимальную высоту и наклон.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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