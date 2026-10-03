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Монитор KTC 23.8" Black (H24T09P) купить с доставкой в Москве
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Монитор KTC 23.8" Black (H24T09P)

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Монитор KTC 23.8&quot; Black (H24T09P) - фото 5
Монитор KTC 23.8&quot; Black (H24T09P) - фото 6
Монитор KTC 23.8&quot; Black (H24T09P) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
165
Время отклика
1
Разъемы
HDMI, 2 x DisplayPort, выход на наушники
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  • Монитор KTC 23.8&quot; Black (H24T09P) - фото 2
  • Монитор KTC 23.8&quot; Black (H24T09P) - фото 3
  • Монитор KTC 23.8&quot; Black (H24T09P) - фото 4
  • Монитор KTC 23.8&quot; Black (H24T09P) - фото 5
  • Монитор KTC 23.8&quot; Black (H24T09P) - фото 6
  • Монитор KTC 23.8&quot; Black (H24T09P) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633643
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Характеристики

Бренд
KTC
Тип товара
Монитор
Особенности
Flicker-free, Blue Light Filter/Shield
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
165
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
HDMI, 2 x DisplayPort, выход на наушники
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Размеры в упаковке, см
62х48х12
Вес, кг.
4.02

Описание товара Монитор KTC 23.8" Black (H24T09P)

KTC 23.8" H24T09P Black - универсальный 23.8-дюймовый монитор формата 16:9, ориентированный на домашнее использование, обучение и офисные задачи. Компактный корпус с тонкими рамками делает его удобным для небольших столов и многомониторных конфигураций.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт тем, кому нужен доступный монитор для работы с документами, веб-серфинга, учёбы и просмотра видео. Диагональ 23.8" и разрешение Full HD обеспечивают комфортное чтение текста и достаточную площадь экрана без избыточной нагрузки на зрение.

Картинка и параметры дисплея

Современная матрица (IPS или VA, в зависимости от поставки) обеспечивает хорошие углы обзора и естественную цветопередачу для повседневных задач. Частота обновления и отклик достаточно быстры для офисной работы и базового гейминга, не создавая заметных шлейфов в динамике.

Подключения и удобство использования

Монитор оснащён стандартным набором видеовходов (обычно HDMI и/или DisplayPort, иногда VGA), что позволяет подключить его к современным ПК, ноутбукам и медиаплеерам. Поддержка VESA-крепления упрощает установку на кронштейн или стойку, освобождая место на столе и позволяя настроить оптимальную высоту и наклон.

Отзывы о товаре Монитор KTC 23.8" Black (H24T09P)




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Характеристики
Бренд
KTC
Тип товара
Монитор
Особенности
Flicker-free, Blue Light Filter/Shield
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
165
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
HDMI, 2 x DisplayPort, выход на наушники
Развернуть
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Описание

KTC 23.8" H24T09P Black - универсальный 23.8-дюймовый монитор формата 16:9, ориентированный на домашнее использование, обучение и офисные задачи. Компактный корпус с тонкими рамками делает его удобным для небольших столов и многомониторных конфигураций.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт тем, кому нужен доступный монитор для работы с документами, веб-серфинга, учёбы и просмотра видео. Диагональ 23.8" и разрешение Full HD обеспечивают комфортное чтение текста и достаточную площадь экрана без избыточной нагрузки на зрение.

Картинка и параметры дисплея

Современная матрица (IPS или VA, в зависимости от поставки) обеспечивает хорошие углы обзора и естественную цветопередачу для повседневных задач. Частота обновления и отклик достаточно быстры для офисной работы и базового гейминга, не создавая заметных шлейфов в динамике.

Подключения и удобство использования

Монитор оснащён стандартным набором видеовходов (обычно HDMI и/или DisplayPort, иногда VGA), что позволяет подключить его к современным ПК, ноутбукам и медиаплеерам. Поддержка VESA-крепления упрощает установку на кронштейн или стойку, освобождая место на столе и позволяя настроить оптимальную высоту и наклон.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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