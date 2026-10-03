Описание товара Монитор KTC 23.8" Black (H24T09P)

KTC 23.8" H24T09P Black - универсальный 23.8-дюймовый монитор формата 16:9, ориентированный на домашнее использование, обучение и офисные задачи. Компактный корпус с тонкими рамками делает его удобным для небольших столов и многомониторных конфигураций.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт тем, кому нужен доступный монитор для работы с документами, веб-серфинга, учёбы и просмотра видео. Диагональ 23.8" и разрешение Full HD обеспечивают комфортное чтение текста и достаточную площадь экрана без избыточной нагрузки на зрение.

Картинка и параметры дисплея

Современная матрица (IPS или VA, в зависимости от поставки) обеспечивает хорошие углы обзора и естественную цветопередачу для повседневных задач. Частота обновления и отклик достаточно быстры для офисной работы и базового гейминга, не создавая заметных шлейфов в динамике.

Подключения и удобство использования

Монитор оснащён стандартным набором видеовходов (обычно HDMI и/или DisplayPort, иногда VGA), что позволяет подключить его к современным ПК, ноутбукам и медиаплеерам. Поддержка VESA-крепления упрощает установку на кронштейн или стойку, освобождая место на столе и позволяя настроить оптимальную высоту и наклон.