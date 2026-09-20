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Монитор MSI 34" PRO MP341CQW White (9S6-3PB2CT-025) купить с доставкой в Москве
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Монитор MSI 34" PRO MP341CQW White (9S6-3PB2CT-025)

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Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQW White (9S6-3PB2CT-025) - фото 1
Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQW White (9S6-3PB2CT-025) - фото 2
Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQW White (9S6-3PB2CT-025) - фото 3
Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQW White (9S6-3PB2CT-025) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
34
Покрытие экрана
глянцевое
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность
3000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQW White (9S6-3PB2CT-025) - фото 1
  • Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQW White (9S6-3PB2CT-025) - фото 2
  • Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQW White (9S6-3PB2CT-025) - фото 3
  • Монитор MSI 34&quot; PRO MP341CQW White (9S6-3PB2CT-025) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653675
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
да
Особенности
регулировка по высоте, изогнутый
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
34
Покрытие экрана
глянцевое
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность
3000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Время отклика
1
Разъемы
DisplayPort, HDMI, HDMIx2
Встроенные динамики
да
Габаритные размеры с подставкой
80.93x46.95x23.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х49х19
Вес, кг.
9.6

Описание товара Монитор MSI 34" PRO MP341CQW White (9S6-3PB2CT-025)

MSI PRO MP341CQW - 34-дюймовый изогнутый ультраширокий монитор с VA-матрицей, разрешением UWQHD 3440x1440 и частотой до 100 Гц, ориентированный на работу с несколькими окнами и комфортный мультимедиаконтент. Белый корпус и кривизна 1500R делают его подходящим для современных рабочих мест, где важны и функциональность, и внешний вид.

Для кого и под какие задачи

PRO MP341CQW подойдёт тем, кто активно использует многозадачность: разработчикам, аналитикам, создателям контента и менеджерам, работающим с большим числом окон и таймлайнов. Ультраширокий формат 21:9 фактически заменяет связку из двух стандартных мониторов, сохраняя единое полотно без рамок, что удобно для монтажа видео, обзора широких таблиц и одновременной работы браузера и IDE.

Картинка и параметры дисплея

VA-панель с разрешением 3440x1440, яркостью около 300 кд/м2 и статической контрастностью порядка 3000:1 обеспечивает глубокие тёмные оттенки и достаточный запас по яркости для офиса и дома. Кривизна 1500R и широкие углы обзора помогают уменьшить утомляемость глаз при обзоре периферии экрана, а поддержка широкого цветового охвата sRGB свыше 100% делает модель пригодной для работы с графикой на уровне продвинутого пользователя.

Гейминг и технологии

Частота до 100 Гц в сочетании с временем отклика от 1 мс (MPRT) и поддержкой Adaptive Sync/FreeSync делает монитор пригодным для игр и плавного отображения динамического контента, если система держит соответствующий FPS. При этом модель позиционируется как офисно-производительная, так что она хорошо подойдёт для "универсального сценария" - рабочий день, затем фильмы и игры без требований уровня киберспортивных панелей.

Подключения и эргономика

MSI PRO MP341CQW оснащён двумя HDMI и одним DisplayPort, что позволяет подключить одновременно несколько источников - ПК, ноутбук, медиа-плеер или консоль. Встроенные динамики, разъём 3,5 мм и поддержка VESA 100x100 мм делают использование удобным: можно обойтись без внешней акустики в базовых сценариях и при необходимости перенести монитор на кронштейн.

Важные нюансы перед покупкой

Ультраширокое UWQHD-разрешение предъявляет повышенные требования к видеокарте, особенно в современных играх и тяжёлых рабочих задачах, поэтому стоит заранее оценить производительность системы. Также важно учитывать физические габариты: ширина более 80 см требует соответствующего стола и продуманного размещения, а отсутствие продвинутой регулировки по высоте может потребовать использования подставки или кронштейна для правильной эргономики.



Теги товара: большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор MSI 34" PRO MP341CQW White (9S6-3PB2CT-025)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
да
Особенности
регулировка по высоте, изогнутый
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
34
Покрытие экрана
глянцевое
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность
3000:1
Частота обновления, Гц
100
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Время отклика
1
Разъемы
DisplayPort, HDMI, HDMIx2
Встроенные динамики
да
Габаритные размеры с подставкой
80.93x46.95x23.7
Страна производитель
Китай
Описание

MSI PRO MP341CQW - 34-дюймовый изогнутый ультраширокий монитор с VA-матрицей, разрешением UWQHD 3440x1440 и частотой до 100 Гц, ориентированный на работу с несколькими окнами и комфортный мультимедиаконтент. Белый корпус и кривизна 1500R делают его подходящим для современных рабочих мест, где важны и функциональность, и внешний вид.

Для кого и под какие задачи

PRO MP341CQW подойдёт тем, кто активно использует многозадачность: разработчикам, аналитикам, создателям контента и менеджерам, работающим с большим числом окон и таймлайнов. Ультраширокий формат 21:9 фактически заменяет связку из двух стандартных мониторов, сохраняя единое полотно без рамок, что удобно для монтажа видео, обзора широких таблиц и одновременной работы браузера и IDE.

Картинка и параметры дисплея

VA-панель с разрешением 3440x1440, яркостью около 300 кд/м2 и статической контрастностью порядка 3000:1 обеспечивает глубокие тёмные оттенки и достаточный запас по яркости для офиса и дома. Кривизна 1500R и широкие углы обзора помогают уменьшить утомляемость глаз при обзоре периферии экрана, а поддержка широкого цветового охвата sRGB свыше 100% делает модель пригодной для работы с графикой на уровне продвинутого пользователя.

Гейминг и технологии

Частота до 100 Гц в сочетании с временем отклика от 1 мс (MPRT) и поддержкой Adaptive Sync/FreeSync делает монитор пригодным для игр и плавного отображения динамического контента, если система держит соответствующий FPS. При этом модель позиционируется как офисно-производительная, так что она хорошо подойдёт для "универсального сценария" - рабочий день, затем фильмы и игры без требований уровня киберспортивных панелей.

Подключения и эргономика

MSI PRO MP341CQW оснащён двумя HDMI и одним DisplayPort, что позволяет подключить одновременно несколько источников - ПК, ноутбук, медиа-плеер или консоль. Встроенные динамики, разъём 3,5 мм и поддержка VESA 100x100 мм делают использование удобным: можно обойтись без внешней акустики в базовых сценариях и при необходимости перенести монитор на кронштейн.

Важные нюансы перед покупкой

Ультраширокое UWQHD-разрешение предъявляет повышенные требования к видеокарте, особенно в современных играх и тяжёлых рабочих задачах, поэтому стоит заранее оценить производительность системы. Также важно учитывать физические габариты: ширина более 80 см требует соответствующего стола и продуманного размещения, а отсутствие продвинутой регулировки по высоте может потребовать использования подставки или кронштейна для правильной эргономики.



Теги товара: большие, с колонками
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