Описание товара Монитор MSI 34" PRO MP341CQW White (9S6-3PB2CT-025)

MSI PRO MP341CQW - 34-дюймовый изогнутый ультраширокий монитор с VA-матрицей, разрешением UWQHD 3440x1440 и частотой до 100 Гц, ориентированный на работу с несколькими окнами и комфортный мультимедиаконтент. Белый корпус и кривизна 1500R делают его подходящим для современных рабочих мест, где важны и функциональность, и внешний вид.

Для кого и под какие задачи

PRO MP341CQW подойдёт тем, кто активно использует многозадачность: разработчикам, аналитикам, создателям контента и менеджерам, работающим с большим числом окон и таймлайнов. Ультраширокий формат 21:9 фактически заменяет связку из двух стандартных мониторов, сохраняя единое полотно без рамок, что удобно для монтажа видео, обзора широких таблиц и одновременной работы браузера и IDE.

Картинка и параметры дисплея

VA-панель с разрешением 3440x1440, яркостью около 300 кд/м2 и статической контрастностью порядка 3000:1 обеспечивает глубокие тёмные оттенки и достаточный запас по яркости для офиса и дома. Кривизна 1500R и широкие углы обзора помогают уменьшить утомляемость глаз при обзоре периферии экрана, а поддержка широкого цветового охвата sRGB свыше 100% делает модель пригодной для работы с графикой на уровне продвинутого пользователя.

Гейминг и технологии

Частота до 100 Гц в сочетании с временем отклика от 1 мс (MPRT) и поддержкой Adaptive Sync/FreeSync делает монитор пригодным для игр и плавного отображения динамического контента, если система держит соответствующий FPS. При этом модель позиционируется как офисно-производительная, так что она хорошо подойдёт для "универсального сценария" - рабочий день, затем фильмы и игры без требований уровня киберспортивных панелей.

Подключения и эргономика

MSI PRO MP341CQW оснащён двумя HDMI и одним DisplayPort, что позволяет подключить одновременно несколько источников - ПК, ноутбук, медиа-плеер или консоль. Встроенные динамики, разъём 3,5 мм и поддержка VESA 100x100 мм делают использование удобным: можно обойтись без внешней акустики в базовых сценариях и при необходимости перенести монитор на кронштейн.

Важные нюансы перед покупкой

Ультраширокое UWQHD-разрешение предъявляет повышенные требования к видеокарте, особенно в современных играх и тяжёлых рабочих задачах, поэтому стоит заранее оценить производительность системы. Также важно учитывать физические габариты: ширина более 80 см требует соответствующего стола и продуманного размещения, а отсутствие продвинутой регулировки по высоте может потребовать использования подставки или кронштейна для правильной эргономики.