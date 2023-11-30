Монитор Philips 27" 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01))
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор Philips 27" 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01))
Монитор Philips 27" 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01)) Монитор Philips 275E1S/01 ? игровая модель с диагональю 27 и поддержкой IPS-панели, которая отличается высокоскоростным откликом 4 мс и частотой 75 Гц. Чистое изображение позволяет получить разрешение 2560x1440. Прогрессивная технология IPS обеспечивает широкие углы обзора 178°/178°, поэтому изображение будет комфортным вне зависимости от ракурса просмотра. Philips 275E1S/01 реализует функцию «AMD FreeSync» для сглаженного процесса игры, исключающую задержку кадров и разрывы во время игры. Эта технология способствует плавному выводу картинки на экран без помех при любой частоте. SmartContrast ? фирменная технология Philips, анализирующая контент и настраивающая интенсивность подсветки и цвета для улучшения показателя контраста до 1000:1. Яркость изображения остается на уровне 250 Кд/м?. Специально для геймеров монитор использует технологию SmartImage, предполагающую быстрый доступ к меню экрана с большим количеством настроек для получения преимущества в играх.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Достоинства:
Комментарий:
Купил на подарок в конце октября. После получения битых пикселей не обнаружил. Динамик свою функцию выполняет (не пищит, не скрипит). За свои деньги один из лучших вариантов.
Достоинства:
Комментарий:
Сперва привезли другой монитор.) Благо отказ и повторный заказ прошли без проблем.
Отзывы о товаре Монитор Philips 27" 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01))
Достоинства:
Комментарий:
Купил на подарок в конце октября. После получения битых пикселей не обнаружил. Динамик свою функцию выполняет (не пищит, не скрипит). За свои деньги один из лучших вариантов.
Достоинства:
Комментарий:
Сперва привезли другой монитор.) Благо отказ и повторный заказ прошли без проблем.