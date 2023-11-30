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Монитор Philips 27" 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01)) купить с доставкой в Москве
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Монитор Philips 27" 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01))

2 Отзывы
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Монитор Philips 27&quot; 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01)) - фото 1
Монитор Philips 27&quot; 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01)) - фото 2
Монитор Philips 27&quot; 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01)) - фото 3
Монитор Philips 27&quot; 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01)) - фото 4
Монитор Philips 27&quot; 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01)) - фото 5
Монитор Philips 27&quot; 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01)) - фото 6
Монитор Philips 27&quot; 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01)) - фото 7
Монитор Philips 27&quot; 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01)) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
4
Разъемы
VGAHDMIDisplayPortАудио
  • Монитор Philips 27&quot; 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01)) - фото 1
  • Монитор Philips 27&quot; 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01)) - фото 2
  • Монитор Philips 27&quot; 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01)) - фото 3
  • Монитор Philips 27&quot; 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01)) - фото 4
  • Монитор Philips 27&quot; 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01)) - фото 5
  • Монитор Philips 27&quot; 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01)) - фото 6
  • Монитор Philips 27&quot; 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01)) - фото 7
  • Монитор Philips 27&quot; 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01)) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486144
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Комплектация
Монитор с подставкой, Кабель HDMI, кабель питания, Пользовательская документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
VGAHDMIDisplayPortАудио
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Потребляемая мощность при работе, Вт
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х51х11
Вес, кг.
9.12

Описание товара Монитор Philips 27" 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01))

Монитор Philips 27" 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01)) Монитор Philips 275E1S/01 ? игровая модель с диагональю 27 и поддержкой IPS-панели, которая отличается высокоскоростным откликом 4 мс и частотой 75 Гц. Чистое изображение позволяет получить разрешение 2560x1440. Прогрессивная технология IPS обеспечивает широкие углы обзора 178°/178°, поэтому изображение будет комфортным вне зависимости от ракурса просмотра. Philips 275E1S/01 реализует функцию «AMD FreeSync» для сглаженного процесса игры, исключающую задержку кадров и разрывы во время игры. Эта технология способствует плавному выводу картинки на экран без помех при любой частоте. SmartContrast ? фирменная технология Philips, анализирующая контент и настраивающая интенсивность подсветки и цвета для улучшения показателя контраста до 1000:1. Яркость изображения остается на уровне 250 Кд/м?. Специально для геймеров монитор использует технологию SmartImage, предполагающую быстрый доступ к меню экрана с большим количеством настроек для получения преимущества в играх.



Теги товара: 27", большие

Отзывы о товаре Монитор Philips 27" 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01))

Источник: Яндекс Маркет
30.11.2023
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Купил на подарок в конце октября. После получения битых пикселей не обнаружил. Динамик свою функцию выполняет (не пищит, не скрипит). За свои деньги один из лучших вариантов.
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2023
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Сперва привезли другой монитор.) Благо отказ и повторный заказ прошли без проблем.



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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Комплектация
Монитор с подставкой, Кабель HDMI, кабель питания, Пользовательская документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Развернуть
Разъемы
VGAHDMIDisplayPortАудио
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Потребляемая мощность при работе, Вт
23
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Philips 27" 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01)) Монитор Philips 275E1S/01 ? игровая модель с диагональю 27 и поддержкой IPS-панели, которая отличается высокоскоростным откликом 4 мс и частотой 75 Гц. Чистое изображение позволяет получить разрешение 2560x1440. Прогрессивная технология IPS обеспечивает широкие углы обзора 178°/178°, поэтому изображение будет комфортным вне зависимости от ракурса просмотра. Philips 275E1S/01 реализует функцию «AMD FreeSync» для сглаженного процесса игры, исключающую задержку кадров и разрывы во время игры. Эта технология способствует плавному выводу картинки на экран без помех при любой частоте. SmartContrast ? фирменная технология Philips, анализирующая контент и настраивающая интенсивность подсветки и цвета для улучшения показателя контраста до 1000:1. Яркость изображения остается на уровне 250 Кд/м?. Специально для геймеров монитор использует технологию SmartImage, предполагающую быстрый доступ к меню экрана с большим количеством настроек для получения преимущества в играх.


Теги товара: 27", большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2023
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Купил на подарок в конце октября. После получения битых пикселей не обнаружил. Динамик свою функцию выполняет (не пищит, не скрипит). За свои деньги один из лучших вариантов.
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2023
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Сперва привезли другой монитор.) Благо отказ и повторный заказ прошли без проблем.


Монитор Philips 27" 275E1S (00/01) black (275E1S (00/01)) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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