Монитор ASUS VA249HE 23.8" Wide LED VA monitor black (90LM02W1-B02370)

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Asus
|Тип товара
|Мониторы
|Вес в упаковке, кг
|3,7
|Частота обновления, Гц
|75
|Цвет рамки
|черный
|Соотношение сторон
|16:9
|USB-концентратор
|нет
|Угол обзора по горизонтали
|178°
|Угол обзора по вертикали
|178°
|Тип матрицы
|VA
|Тип
|LED-монитор
|Стандарт крепления
|100х100 VESA
|Разъемы
|DVI-D, VGA (D-sub)
|Разъем USB Type-C
|нет
|Разрешение матрицы, Мпикс
|1920х1080
|Покрытие экрана
|матовое
|Контрастность
|3000:1
|Диагональ экрана, дюйм
|23,8
|Габаритные размеры, см
|55.24х39.69х20.5
|Встроенные динамики
|нет
|Время отклика
|5 мс
|Яркость
|250 кд/м2
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25.05.2020
нормальный монитор
Недостатки:
не было в упаковке диска ,а может он и не не нужен.Много ненужных настроек, для любителей головоломок .Я так полностью и не разобрался.Для таких как я добавлю,кнопка ЯРКОСТИ третья справа)))
Комментарий:
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