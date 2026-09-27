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Монитор Asus 23.8" VA24EQSB черный (90LM056F-B02170) купить с доставкой в Москве
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Монитор Asus 23.8" VA24EQSB черный (90LM056F-B02170)

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Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB черный (90LM056F-B02170) - фото 1
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB черный (90LM056F-B02170) - фото 2
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB черный (90LM056F-B02170) - фото 3
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB черный (90LM056F-B02170) - фото 4
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB черный (90LM056F-B02170) - фото 5
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB черный (90LM056F-B02170) - фото 6
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB черный (90LM056F-B02170) - фото 7
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB черный (90LM056F-B02170) - фото 8
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB черный (90LM056F-B02170) - фото 9
Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB черный (90LM056F-B02170) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1, динамическая - 100000000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB черный (90LM056F-B02170) - фото 1
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB черный (90LM056F-B02170) - фото 2
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB черный (90LM056F-B02170) - фото 3
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB черный (90LM056F-B02170) - фото 4
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB черный (90LM056F-B02170) - фото 5
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB черный (90LM056F-B02170) - фото 6
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB черный (90LM056F-B02170) - фото 7
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB черный (90LM056F-B02170) - фото 8
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB черный (90LM056F-B02170) - фото 9
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24EQSB черный (90LM056F-B02170) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616520
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
Flicker-free, Blue Light Filter/Shield
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1, динамическая - 100000000:1
Частота обновления, Гц
75
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
8.3

Описание товара Монитор Asus 23.8" VA24EQSB черный (90LM056F-B02170)

ASUS VA24EQSB — это 23,8-дюймовый монитор Full HD с безрамочной IPS-панелью для широкоугольного просмотра, обеспечивающий невероятно четкое изображение и потрясающее воспроизведение видео. Частота обновления до 75 Гц с технологией Adaptive-Sync устраняет следы и обеспечивает четкое и ясное воспроизведение видео. Его высокоэргономичный дизайн с регулировкой наклона, поворота, поворота и высоты, а также сертифицированная T?V Rheinland технология отсутствия мерцания и подавления синего света обеспечивают комфортное просмотр.



Теги товара: с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Asus 23.8" VA24EQSB черный (90LM056F-B02170)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
Flicker-free, Blue Light Filter/Shield
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1, динамическая - 100000000:1
Частота обновления, Гц
75
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
Развернуть
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Описание
ASUS VA24EQSB — это 23,8-дюймовый монитор Full HD с безрамочной IPS-панелью для широкоугольного просмотра, обеспечивающий невероятно четкое изображение и потрясающее воспроизведение видео. Частота обновления до 75 Гц с технологией Adaptive-Sync устраняет следы и обеспечивает четкое и ясное воспроизведение видео. Его высокоэргономичный дизайн с регулировкой наклона, поворота, поворота и высоты, а также сертифицированная T?V Rheinland технология отсутствия мерцания и подавления синего света обеспечивают комфортное просмотр.


Теги товара: с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Asus 23.8" VA24EQSB черный (90LM056F-B02170) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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