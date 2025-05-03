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Монитор Digma 27" DM-MONB2702 черный IPS купить с доставкой в Москве
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Монитор Digma 27" DM-MONB2702 черный IPS

23 Отзывы
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Монитор Digma 27&quot; DM-MONB2702 черный IPS - фото 1
Монитор Digma 27&quot; DM-MONB2702 черный IPS - фото 2
Монитор Digma 27&quot; DM-MONB2702 черный IPS - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort
  • Монитор Digma 27&quot; DM-MONB2702 черный IPS - фото 1
  • Монитор Digma 27&quot; DM-MONB2702 черный IPS - фото 2
  • Монитор Digma 27&quot; DM-MONB2702 черный IPS - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596267
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Монитор
Особенности
внешний блок питания
Комплектация
монитор, документация, блок питания, кабель
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
8

Описание товара Монитор Digma 27" DM-MONB2702 черный IPS

Монитор Digma 27" DM-MONB2702 черный IPS Играйте и работайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.



Теги товара: 27", большие, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Digma 27" DM-MONB2702 черный IPS

Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Петр П.

Достоинства:


Комментарий:
классный монитор, большой. доставили в целости и сохранности.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный монитор, можно брать
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Ярослав Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший монитор. Насыщенное изображение
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
соотношение цена - качество отличное! 2к по цене full hd
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Рашид С.

Достоинства:


Комментарий:
нормально пришло. без царапин и сколов
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший монитор, установил для видеонаблюдение
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Николай И.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для работы. 3 месяца в деле, "полет" нормальный. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Алекс В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее соотношение цены и качества. Появилась полоса засветка справа, но терпимо
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный офисный монитор. Он так и позиционируется производителем. Дефектов нет, засветов особенных нет. Мне для freecad самое то.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Матвей

Достоинства:


Комментарий:
хороший монитор, с характером: через три месяца перестал получать сигнал с входов, но в ремонтной мастерской сказали, что он у них работает. И действительно, стал работать.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Оксана Б.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо за товар дети оценили
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
За такие деньги пойдет. Ничего сверхъестественного не ждите. Самый обычный монитор, брал для камер видеонаблюдения
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Высоцкая Галина

Достоинства:


Комментарий:
Как уж дальше будет работать, а пока все на отлично. Кабель в комплекте коротковат, благо что был свой.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Однозначно приятно удивлен. Монитор превзошел мои ожидания. Не могу назвать себя неискушенным. Взял его третьим, если считать экран ноутбука. Основной у меня 4К Gigabyte 166Hz 27", ноут 2K 240Hz и теперь этот 27" 2K. Картинка приятная. Засветы я вообще не обнаружил. Даже при выключенном свете. Общий ровный темный фон с некоторыми градациями. Цвет и яркость даже приятней чем в Gigabyte. Корпус выглядит достойно. В целом впечатления погримушки нет. 75Hz на качественном HDMI выдает.
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Илья

Достоинства:


Комментарий:
Большой, хорошо упакован, в комплекте кабель HDMI, проверял перед получением на битые пиксели - всё отлично, никаких битых пикселей. Оригинальная подставка, регулировка по углу наклона. Разрешение как указано в характеристиках. Из минусов - нигде нет драйверов для монитора, определился как Generic monitor, за 2 недели мучений не смог настроить звук в мониторе. То ли там нет колонок, то ли что. Поддержка футболит на сервисный центр, у которого оценка 2.8 :-). Плюнул, купил колонки за 350р.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Никита Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой монитор за свои деньги, правда герц очень мало, звук из монитора плохой (я уверен в своих наушниках а в мониторе нет) битых пикселей пока не нашёл, на этом пока все. В будущем добавлю больше информации. (В настройках windows измените герцовку на 74.994 по умолчанию она стоит на 60).
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2024
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор отличный но дефекты все же есть правая сторона экрана почти вся на черном фоне засвечена а так особо не мешает
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2024
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро доставили и монитор супер
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2024
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Купил по рекомендации друга. Монитор понравился.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2024
Олег Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Хорошее разрешение. По соотношению цена/качество монитор отличный.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2024
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор пришел целый, засветов нет, битых пикселей нет. Всё на высшем уровне.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2024
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Все рекомендую Очень быстро пришло и качество очень хорошее
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2023
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Классный монитор. Взял для сингловых игр. В целом, очень доволен.



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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Монитор
Особенности
внешний блок питания
Комплектация
монитор, документация, блок питания, кабель
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Развернуть
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Digma 27" DM-MONB2702 черный IPS Играйте и работайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.


Теги товара: 27", большие, с hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Петр П.

Достоинства:


Комментарий:
классный монитор, большой. доставили в целости и сохранности.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный монитор, можно брать
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Ярослав Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший монитор. Насыщенное изображение
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
соотношение цена - качество отличное! 2к по цене full hd
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Рашид С.

Достоинства:


Комментарий:
нормально пришло. без царапин и сколов
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший монитор, установил для видеонаблюдение
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Николай И.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для работы. 3 месяца в деле, "полет" нормальный. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Алекс В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее соотношение цены и качества. Появилась полоса засветка справа, но терпимо
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный офисный монитор. Он так и позиционируется производителем. Дефектов нет, засветов особенных нет. Мне для freecad самое то.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Матвей

Достоинства:


Комментарий:
хороший монитор, с характером: через три месяца перестал получать сигнал с входов, но в ремонтной мастерской сказали, что он у них работает. И действительно, стал работать.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Оксана Б.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо за товар дети оценили
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
За такие деньги пойдет. Ничего сверхъестественного не ждите. Самый обычный монитор, брал для камер видеонаблюдения
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Высоцкая Галина

Достоинства:


Комментарий:
Как уж дальше будет работать, а пока все на отлично. Кабель в комплекте коротковат, благо что был свой.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Однозначно приятно удивлен. Монитор превзошел мои ожидания. Не могу назвать себя неискушенным. Взял его третьим, если считать экран ноутбука. Основной у меня 4К Gigabyte 166Hz 27", ноут 2K 240Hz и теперь этот 27" 2K. Картинка приятная. Засветы я вообще не обнаружил. Даже при выключенном свете. Общий ровный темный фон с некоторыми градациями. Цвет и яркость даже приятней чем в Gigabyte. Корпус выглядит достойно. В целом впечатления погримушки нет. 75Hz на качественном HDMI выдает.
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Илья

Достоинства:


Комментарий:
Большой, хорошо упакован, в комплекте кабель HDMI, проверял перед получением на битые пиксели - всё отлично, никаких битых пикселей. Оригинальная подставка, регулировка по углу наклона. Разрешение как указано в характеристиках. Из минусов - нигде нет драйверов для монитора, определился как Generic monitor, за 2 недели мучений не смог настроить звук в мониторе. То ли там нет колонок, то ли что. Поддержка футболит на сервисный центр, у которого оценка 2.8 :-). Плюнул, купил колонки за 350р.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Никита Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой монитор за свои деньги, правда герц очень мало, звук из монитора плохой (я уверен в своих наушниках а в мониторе нет) битых пикселей пока не нашёл, на этом пока все. В будущем добавлю больше информации. (В настройках windows измените герцовку на 74.994 по умолчанию она стоит на 60).
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2024
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор отличный но дефекты все же есть правая сторона экрана почти вся на черном фоне засвечена а так особо не мешает
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2024
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро доставили и монитор супер
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2024
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Купил по рекомендации друга. Монитор понравился.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2024
Олег Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Хорошее разрешение. По соотношению цена/качество монитор отличный.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2024
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Монитор пришел целый, засветов нет, битых пикселей нет. Всё на высшем уровне.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2024
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Все рекомендую Очень быстро пришло и качество очень хорошее
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2023
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Классный монитор. Взял для сингловых игр. В целом, очень доволен.


Монитор Digma 27" DM-MONB2702 черный IPS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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