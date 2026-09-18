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Монитор Philips 23,8" 241B8QJEB/00 Black купить с доставкой в Москве
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Монитор Philips 23,8" 241B8QJEB/00 Black

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Монитор Philips 23,8&quot; 241B8QJEB/00 Black - фото 2
Монитор Philips 23,8&quot; 241B8QJEB/00 Black - фото 3
Монитор Philips 23,8&quot; 241B8QJEB/00 Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
  • Монитор Philips 23,8&quot; 241B8QJEB/00 Black - фото 1
  • Монитор Philips 23,8&quot; 241B8QJEB/00 Black - фото 2
  • Монитор Philips 23,8&quot; 241B8QJEB/00 Black - фото 3
  • Монитор Philips 23,8&quot; 241B8QJEB/00 Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 285709
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Комплектация
кабель HDMI, аудиокабель, кабель D-Sub, кабель DisplayPort, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
Разъем HDMI
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х47х20
Вес, кг.
5.6

Описание товара Монитор Philips 23,8" 241B8QJEB/00 Black

Монитор Philips – это сочетание стиля, функциональности и современных технологий для комфортной работы и развлечений. С диагональю экрана 23,8 дюйма и разрешением 1920x1080, он обеспечивает четкое и яркое изображение, благодаря матрице IPS, которая гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу. Матовая поверхность экрана предотвращает блики и обеспечивает комфортное использование даже при ярком освещении. Благодаря времени отклика в 5 мс, монитор подходит для динамичных сцен в фильмах и играх без размытия. Для удобства подключения устройство оснащено разъемом HDMI, а также выходом на наушники, что позволяет быстро соединять монитор с другими устройствами и наслаждаться качественным звуком через встроенные динамики. Наличие USB-концентратора упрощает подключение периферийных устройств. Монитор поддерживает стандарт крепления VESA 100x100, что позволяет легко установить его на кронштейн или настенное крепление, создавая более эргономичное рабочее пространство. При весе с подставкой в 4,97 кг устройство является устойчивым и надежным. Philips остается верным своим традициям, предоставляя пользователям надежное и высококачественное оборудование для ежедневного использования.



Теги товара: с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Philips 23,8" 241B8QJEB/00 Black




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Комплектация
кабель HDMI, аудиокабель, кабель D-Sub, кабель DisplayPort, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
Разъем HDMI
Да
Развернуть
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Philips – это сочетание стиля, функциональности и современных технологий для комфортной работы и развлечений. С диагональю экрана 23,8 дюйма и разрешением 1920x1080, он обеспечивает четкое и яркое изображение, благодаря матрице IPS, которая гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу. Матовая поверхность экрана предотвращает блики и обеспечивает комфортное использование даже при ярком освещении. Благодаря времени отклика в 5 мс, монитор подходит для динамичных сцен в фильмах и играх без размытия. Для удобства подключения устройство оснащено разъемом HDMI, а также выходом на наушники, что позволяет быстро соединять монитор с другими устройствами и наслаждаться качественным звуком через встроенные динамики. Наличие USB-концентратора упрощает подключение периферийных устройств. Монитор поддерживает стандарт крепления VESA 100x100, что позволяет легко установить его на кронштейн или настенное крепление, создавая более эргономичное рабочее пространство. При весе с подставкой в 4,97 кг устройство является устойчивым и надежным. Philips остается верным своим традициям, предоставляя пользователям надежное и высококачественное оборудование для ежедневного использования.


Теги товара: с hdmi, с колонками
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Отзывы


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