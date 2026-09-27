Top.Mail.Ru
Монитор Lightcom 27" V-Max ПЦВТ.852859.300 черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Lightcom 27" V-Max ПЦВТ.852859.300 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор Lightcom 27&quot; V-Max ПЦВТ.852859.300 черный - фото 1
Монитор Lightcom 27&quot; V-Max ПЦВТ.852859.300 черный - фото 2
Монитор Lightcom 27&quot; V-Max ПЦВТ.852859.300 черный - фото 3
Монитор Lightcom 27&quot; V-Max ПЦВТ.852859.300 черный - фото 4
Монитор Lightcom 27&quot; V-Max ПЦВТ.852859.300 черный - фото 5
Монитор Lightcom 27&quot; V-Max ПЦВТ.852859.300 черный - фото 6
Монитор Lightcom 27&quot; V-Max ПЦВТ.852859.300 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое, антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор Lightcom 27&quot; V-Max ПЦВТ.852859.300 черный - фото 1
  • Монитор Lightcom 27&quot; V-Max ПЦВТ.852859.300 черный - фото 2
  • Монитор Lightcom 27&quot; V-Max ПЦВТ.852859.300 черный - фото 3
  • Монитор Lightcom 27&quot; V-Max ПЦВТ.852859.300 черный - фото 4
  • Монитор Lightcom 27&quot; V-Max ПЦВТ.852859.300 черный - фото 5
  • Монитор Lightcom 27&quot; V-Max ПЦВТ.852859.300 черный - фото 6
  • Монитор Lightcom 27&quot; V-Max ПЦВТ.852859.300 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
40 820 руб.  67 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616616
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lightcom
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое, антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
USB Type-A, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Регулировка по высоте
да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х50х17
Вес, кг.
7

Описание товара Монитор Lightcom 27" V-Max ПЦВТ.852859.300 черный

Монитор Lightcom – это современное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. С диагональю экрана 27 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей, он обеспечивает яркое и чёткое изображение. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, что особенно важно для графической работы и просмотра мультимедиа. Антибликовое и матовое покрытие экрана делает использование монитора комфортным даже при ярком освещении, снижая утомляемость глаз. Время отклика в 4 мс и частота обновления 75 Гц создают плавное изображение, идеально подходящее для игр и просмотра видео. Монитор оснащён USB-концентратором, который упрощает подключение периферийных устройств, а также имеет встроенные разъёмы HDMI, DisplayPort и DVI, обеспечивая гибкость в подключении к различным источникам сигнала. Блок питания вынесен за пределы корпуса, что позволяет уменьшить толщину устройства и облегчает его размещение в ограниченном пространстве. Регулировка по высоте позволяет настроить экран под ваши индивидуальные предпочтения, обеспечивая максимальное удобство использования. Монитор Lightcom сочетает в себе передовые технологии и практичный дизайн, что делает его отличным выбором для дома и офиса.



Теги товара: 27", большие

Отзывы о товаре Монитор Lightcom 27" V-Max ПЦВТ.852859.300 черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lightcom
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое, антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
USB Type-A, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Регулировка по высоте
да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
20
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Lightcom – это современное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. С диагональю экрана 27 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей, он обеспечивает яркое и чёткое изображение. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, что особенно важно для графической работы и просмотра мультимедиа. Антибликовое и матовое покрытие экрана делает использование монитора комфортным даже при ярком освещении, снижая утомляемость глаз. Время отклика в 4 мс и частота обновления 75 Гц создают плавное изображение, идеально подходящее для игр и просмотра видео. Монитор оснащён USB-концентратором, который упрощает подключение периферийных устройств, а также имеет встроенные разъёмы HDMI, DisplayPort и DVI, обеспечивая гибкость в подключении к различным источникам сигнала. Блок питания вынесен за пределы корпуса, что позволяет уменьшить толщину устройства и облегчает его размещение в ограниченном пространстве. Регулировка по высоте позволяет настроить экран под ваши индивидуальные предпочтения, обеспечивая максимальное удобство использования. Монитор Lightcom сочетает в себе передовые технологии и практичный дизайн, что делает его отличным выбором для дома и офиса.


Теги товара: 27", большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Lightcom 27" V-Max ПЦВТ.852859.300 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...