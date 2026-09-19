Монитор AOC 27" Q27P2Q Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000 :1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 407379
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
Наклон экрана - -5°~35°, Регулировка по высоте
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000 :1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х55х24
Вес, кг.
8.2
Описание товара Монитор AOC 27" Q27P2Q Black
Монитор Q27P2Q разработан для профессионалов, оснащен плоской 27-дюймовой IPS/3FL-панелью с потрясающим разрешением QHD и широкими углами обзора 178°/178°, имеет тонкую трехстороннюю безрамную конструкцию. Дисплей можно наклонять, поворачивать и поднимать на идеально удобную для пользователя высоту. Многофункциональный монитор оснащен концентратором USB 3.2, совместим с VGA, HDMI и DP, а также поддерживает такие важные для здоровья глаз технологии, как режим Low Blue и Flicker-Free.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
Наклон экрана - -5°~35°, Регулировка по высоте
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000 :1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
28
Страна производитель
Китай
Монитор Q27P2Q разработан для профессионалов, оснащен плоской 27-дюймовой IPS/3FL-панелью с потрясающим разрешением QHD и широкими углами обзора 178°/178°, имеет тонкую трехстороннюю безрамную конструкцию. Дисплей можно наклонять, поворачивать и поднимать на идеально удобную для пользователя высоту. Многофункциональный монитор оснащен концентратором USB 3.2, совместим с VGA, HDMI и DP, а также поддерживает такие важные для здоровья глаз технологии, как режим Low Blue и Flicker-Free.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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