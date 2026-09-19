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Монитор Philips 23.8" 242S1AE (00/01) черный купить с доставкой в Москве
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Монитор Philips 23.8" 242S1AE (00/01) черный

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Монитор Philips 23.8&quot; 242S1AE (00/01) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность 1000 :1, динамическая контрастность 50000000 :1
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
  • Монитор Philips 23.8&quot; 242S1AE (00/01) черный - фото 1
  • Монитор Philips 23.8&quot; 242S1AE (00/01) черный - фото 2
  • Монитор Philips 23.8&quot; 242S1AE (00/01) черный - фото 3
  • Монитор Philips 23.8&quot; 242S1AE (00/01) черный - фото 4
  • Монитор Philips 23.8&quot; 242S1AE (00/01) черный - фото 5
  • Монитор Philips 23.8&quot; 242S1AE (00/01) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396046
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка по высоте на 130 мм
Комплектация
аудиокабель, кабель питания, документация, кабель HDMI
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность 1000 :1, динамическая контрастность 50000000 :1
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Размеры в упаковке, см
62х43х18
Вес, кг.
6.2

Описание товара Монитор Philips 23.8" 242S1AE (00/01) черный

Монитор Philips 242S1AE располагает всеми нужными функциями для эффективной и комфортной работы каждый день. Отсутствие рамки и разрешение FHD (1920x1080) обеспечивают высокую четкость изображения. Для подключения источников видеосигнала есть широкий спектр разъемов - VGA, DVI, HDMI и DisplayPort. Функции для комфорта глаз, включая EasyRead, имеют сертификацию TUV и позволят вашим глазам уставать меньше. Два стереодинамика мощностью 2 Вт каждый встроены в дисплей.



Теги товара: с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Philips 23.8" 242S1AE (00/01) черный




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка по высоте на 130 мм
Комплектация
аудиокабель, кабель питания, документация, кабель HDMI
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность 1000 :1, динамическая контрастность 50000000 :1
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Развернуть
Стандарт крепления VESA
100x100
Описание
Монитор Philips 242S1AE располагает всеми нужными функциями для эффективной и комфортной работы каждый день. Отсутствие рамки и разрешение FHD (1920x1080) обеспечивают высокую четкость изображения. Для подключения источников видеосигнала есть широкий спектр разъемов - VGA, DVI, HDMI и DisplayPort. Функции для комфорта глаз, включая EasyRead, имеют сертификацию TUV и позволят вашим глазам уставать меньше. Два стереодинамика мощностью 2 Вт каждый встроены в дисплей.


Теги товара: с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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