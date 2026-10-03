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Монитор Samsung 27" F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI) купить с доставкой в Москве
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Монитор Samsung 27" F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI)

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Монитор Samsung 27&quot; F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI) - фото 1
Монитор Samsung 27&quot; F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI) - фото 2
Монитор Samsung 27&quot; F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI) - фото 3
Монитор Samsung 27&quot; F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI) - фото 4
Монитор Samsung 27&quot; F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI) - фото 5
Монитор Samsung 27&quot; F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI) - фото 6
Монитор Samsung 27&quot; F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI) - фото 7
Монитор Samsung 27&quot; F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI) - фото 8
Монитор Samsung 27&quot; F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI) - фото 9
Монитор Samsung 27&quot; F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
  • Монитор Samsung 27&quot; F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI) - фото 1
  • Монитор Samsung 27&quot; F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI) - фото 2
  • Монитор Samsung 27&quot; F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI) - фото 3
  • Монитор Samsung 27&quot; F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI) - фото 4
  • Монитор Samsung 27&quot; F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI) - фото 5
  • Монитор Samsung 27&quot; F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI) - фото 6
  • Монитор Samsung 27&quot; F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI) - фото 7
  • Монитор Samsung 27&quot; F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI) - фото 8
  • Монитор Samsung 27&quot; F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI) - фото 9
  • Монитор Samsung 27&quot; F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 260 руб. 
Начислим 245 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 485593
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Samsung 27" F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI)
15 260 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Мониторы
Размеры в упаковке, см
68х42х14
Вес, кг.
6.2

Описание товара Монитор Samsung 27" F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI)

Исключительная чистота цвета под любым углом к экрану. IPS панель сохраняет чистоту цвета и детальность по всей площади экрана. Широкое поле зрения в 178? позволяет повысить продуктивность работы. При этом следует отметить, что точность передачи цветовых тонов остается неизменной даже если вы смотрите на экран под большим углом.

Отзывы о товаре Монитор Samsung 27" F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Мониторы
Описание
Исключительная чистота цвета под любым углом к экрану. IPS панель сохраняет чистоту цвета и детальность по всей площади экрана. Широкое поле зрения в 178? позволяет повысить продуктивность работы. При этом следует отметить, что точность передачи цветовых тонов остается неизменной даже если вы смотрите на экран под большим углом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Samsung 27" F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI) - по цене 15260 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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