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Gram Parsons - GP (0081227959531) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gram Parsons - GP (0081227959531) виниловая пластинка

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Gram Parsons - GP (0081227959531) виниловая пластинка - фото 1
Gram Parsons - GP (0081227959531) виниловая пластинка - фото 2
Gram Parsons - GP (0081227959531) виниловая пластинка - фото 3
Gram Parsons - GP (0081227959531) виниловая пластинка - фото 4
Gram Parsons - GP (0081227959531) виниловая пластинка - фото 5
Gram Parsons - GP (0081227959531) виниловая пластинка - фото 6
Gram Parsons - GP (0081227959531) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.06.2014
Исполнитель
Gram Parsons
Альбом (сингл)
GP
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gram Parsons - GP (0081227959531) виниловая пластинка - фото 1
  • Gram Parsons - GP (0081227959531) виниловая пластинка - фото 2
  • Gram Parsons - GP (0081227959531) виниловая пластинка - фото 3
  • Gram Parsons - GP (0081227959531) виниловая пластинка - фото 4
  • Gram Parsons - GP (0081227959531) виниловая пластинка - фото 5
  • Gram Parsons - GP (0081227959531) виниловая пластинка - фото 6
  • Gram Parsons - GP (0081227959531) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99304
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gram Parsons - GP (0081227959531) виниловая пластинка
2 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227959531]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.06.2014
Исполнитель
Gram Parsons
Альбом (сингл)
GP
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gram Parsons - GP (0081227959531) виниловая пластинка

Track List

A1Still Feeling Blue2:38
A2We'll Sweep Out The Ashes In The Morning3:13
A3A Song For You4:57
A4Streets Of Baltimore2:50
A5She4:55
B1That's All It Took2:57
B2The New Soft Shoe3:52
B3Kiss The Children2:50
B4Cry One More Time3:55
B5How Much I've Lied2:27
B6Big Mouth Blues3:52

Отзывы о товаре Gram Parsons - GP (0081227959531) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227959531]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.06.2014
Исполнитель
Gram Parsons
Альбом (сингл)
GP
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Still Feeling Blue2:38
A2We'll Sweep Out The Ashes In The Morning3:13
A3A Song For You4:57
A4Streets Of Baltimore2:50
A5She4:55
B1That's All It Took2:57
B2The New Soft Shoe3:52
B3Kiss The Children2:50
B4Cry One More Time3:55
B5How Much I've Lied2:27
B6Big Mouth Blues3:52
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gram Parsons - GP (0081227959531) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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