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My Chemical Romance - The Black Parade (0093624933595) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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My Chemical Romance - The Black Parade (0093624933595) виниловая пластинка

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My Chemical Romance - The Black Parade (0093624933595) виниловая пластинка - фото 1
My Chemical Romance - The Black Parade (0093624933595) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.02.2015
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THE BLACK PARADE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • My Chemical Romance - The Black Parade (0093624933595) виниловая пластинка - фото 1
  • My Chemical Romance - The Black Parade (0093624933595) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99230
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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My Chemical Romance - The Black Parade (0093624933595) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MY CHEMICAL ROMANCE
filter_none Товар входит в коллекцию MY CHEMICAL ROMANCE

Коллекция MY CHEMICAL ROMANCE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624933595
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.02.2015
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THE BLACK PARADE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара My Chemical Romance - The Black Parade (0093624933595) виниловая пластинка

Track List

A1The End.
A2Dead!
A3This Is How I Disappear
A4The Sharpest Lives
A5Welcome To The Black Parade
B1I Don't Love You
B2House Of Wolves
B3Cancer
B4Mama
C1Sleep
C2Teenagers
C3Disenchanted
C4Famous Last Words

Hidden Track

C5Blood

Отзывы о товаре My Chemical Romance - The Black Parade (0093624933595) виниловая пластинка

26.11.2020
Семён

Достоинства:
Отличный звук + на стороне D, сделана картинка в виде лицевой стороны альбома.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличный звук, без лишних щелчков и потрескиваний от статики. Пластинки на чёрном виниле. Всем советую в коллекцию или для ознакомления с группой)



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624933595
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.02.2015
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THE BLACK PARADE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1The End.
A2Dead!
A3This Is How I Disappear
A4The Sharpest Lives
A5Welcome To The Black Parade
B1I Don't Love You
B2House Of Wolves
B3Cancer
B4Mama
C1Sleep
C2Teenagers
C3Disenchanted
C4Famous Last Words

Hidden Track

C5Blood
Самовывоз
Доставка
Отзывы
26.11.2020
Семён

Достоинства:
Отличный звук + на стороне D, сделана картинка в виде лицевой стороны альбома.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличный звук, без лишних щелчков и потрескиваний от статики. Пластинки на чёрном виниле. Всем советую в коллекцию или для ознакомления с группой)


My Chemical Romance - The Black Parade (0093624933595) виниловая пластинка – стоимость товара 3680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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