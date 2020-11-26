My Chemical Romance - The Black Parade (0093624933595) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.02.2015
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THE BLACK PARADE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 99230
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 680 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MY CHEMICAL ROMANCE
Коллекция MY CHEMICAL ROMANCE
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитMy Chemical Romance - Danger Days-True Lives Of The (00936249618...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитMy Chemical Romance - The Black Parade (0093624933595) виниловая...
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитMy Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge (0093624933...
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624933595
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.02.2015
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THE BLACK PARADE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара My Chemical Romance - The Black Parade (0093624933595) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The End.
|A2
|Dead!
|A3
|This Is How I Disappear
|A4
|The Sharpest Lives
|A5
|Welcome To The Black Parade
|B1
|I Don't Love You
|B2
|House Of Wolves
|B3
|Cancer
|B4
|Mama
|C1
|Sleep
|C2
|Teenagers
|C3
|Disenchanted
|C4
|Famous Last Words
Hidden Track
|C5
|Blood
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитMeghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) винилов...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитFrost* - Experiments In Mass Appeal (0194398832319) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитRag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитDream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитDream Theater - When Dream And Day Reunite (Live) (0194399264218...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитHugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитThe Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (00936...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитStiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (019029650...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитLou Reed - New York (coloured) (0603497843206) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитThe Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (019029657...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитRudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая...
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитNeil Young - Young Shakespeare (0093624889519) виниловая пластин...
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624933595
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.02.2015
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THE BLACK PARADE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|The End.
|A2
|Dead!
|A3
|This Is How I Disappear
|A4
|The Sharpest Lives
|A5
|Welcome To The Black Parade
|B1
|I Don't Love You
|B2
|House Of Wolves
|B3
|Cancer
|B4
|Mama
|C1
|Sleep
|C2
|Teenagers
|C3
|Disenchanted
|C4
|Famous Last Words
Hidden Track
|C5
|Blood
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Отличный звук + на стороне D, сделана картинка в виде лицевой стороны альбома.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличный звук, без лишних щелчков и потрескиваний от статики. Пластинки на чёрном виниле. Всем советую в коллекцию или для ознакомления с группой)
My Chemical Romance - The Black Parade (0093624933595) виниловая пластинка – стоимость товара 3680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре My Chemical Romance - The Black Parade (0093624933595) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличный звук + на стороне D, сделана картинка в виде лицевой стороны альбома.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличный звук, без лишних щелчков и потрескиваний от статики. Пластинки на чёрном виниле. Всем советую в коллекцию или для ознакомления с группой)