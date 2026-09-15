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Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка

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Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка - фото 1
Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка - фото 2
Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка - фото 3
Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка - фото 4
Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка - фото 5
Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка - фото 6
Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка - фото 7
Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка - фото 8
Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка - фото 9
Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка - фото 10
Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ozzy Osbourne
Альбом (сингл)
Patient Number 9
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка - фото 1
  • Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка - фото 2
  • Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка - фото 3
  • Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка - фото 4
  • Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка - фото 5
  • Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка - фото 6
  • Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка - фото 7
  • Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка - фото 8
  • Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка - фото 9
  • Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка - фото 10
  • Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624618
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399328118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ozzy Osbourne
Альбом (сингл)
Patient Number 9
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Immortal (Ft. Mike McCready), Patient Number 9 (Ft. Jeff Beck), Parasite (Ft. Zakk Wylde), No Escape From Now (Ft. Tony Iommi), One of Those Days (Ft. Eric Clapton), A Thousand Shades (Ft. Jeff Beck), Mr. Darkness (Ft. Zakk Wylde), Nothing Feels Right (Ft. Zakk Wylde), Evil Shuffle (Ft. Zakk Wylde), Degradation Rules (Ft. Tony Iommi), Dead and Gone, God Only Knows, DarkBlues
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка

Оззи Осборна каждое десятилетие, начиная с 70-х, выпускалась хитовая песня, а с 1971 года он был постоянным хедлайнером на мировой арене. Снова и снова он доказывает, что является одним из стабильных рок-музыкантов. Теперь он возвращается с альбомом Patient Number 9. Patient Number 9 — 13-й студийный альбом Оззи, спродюсированный Эндрю Уоттом, который руководил Ordinary Man 2020 года. Более часа тяжелого глэм-рока — это самый легендарный альбом Оззи на сегодняшний день. Заглавный трек «Patient Number 9» включает в себя гитарную работу коллеги-легенды рока Джеффа Бека, и, помимо Бека, может похвастаться звездным составом музыкантов, в который входят Чад Смит из Red Hot Chili Peppers на барабанах, Роберт Трухильо из Metallica на басу, Закк Уайлд на гитары и клавишные, а продюсер Эндрю Ватт - бэк-вокал, гитары и клавишные. Помимо вышеперечисленных музыкантов, в альбом Patient Number 9 вошли приглашенные соло-гитаристы Эрик Клэптон, Тони Айомми из Black Sabbath, Джош Хомм из Queens of The Stone Age и Майк Маккриди из Pearl Jam, а также сессионные работы Даффа из Guns N' Roses. МакКаган, Крис Чейни из Jane's Addiction и последняя запись покойного барабанщика Foo Fighters Тейлора Хокинса.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399328118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ozzy Osbourne
Альбом (сингл)
Patient Number 9
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Immortal (Ft. Mike McCready), Patient Number 9 (Ft. Jeff Beck), Parasite (Ft. Zakk Wylde), No Escape From Now (Ft. Tony Iommi), One of Those Days (Ft. Eric Clapton), A Thousand Shades (Ft. Jeff Beck), Mr. Darkness (Ft. Zakk Wylde), Nothing Feels Right (Ft. Zakk Wylde), Evil Shuffle (Ft. Zakk Wylde), Degradation Rules (Ft. Tony Iommi), Dead and Gone, God Only Knows, DarkBlues
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Оззи Осборна каждое десятилетие, начиная с 70-х, выпускалась хитовая песня, а с 1971 года он был постоянным хедлайнером на мировой арене. Снова и снова он доказывает, что является одним из стабильных рок-музыкантов. Теперь он возвращается с альбомом Patient Number 9. Patient Number 9 — 13-й студийный альбом Оззи, спродюсированный Эндрю Уоттом, который руководил Ordinary Man 2020 года. Более часа тяжелого глэм-рока — это самый легендарный альбом Оззи на сегодняшний день. Заглавный трек «Patient Number 9» включает в себя гитарную работу коллеги-легенды рока Джеффа Бека, и, помимо Бека, может похвастаться звездным составом музыкантов, в который входят Чад Смит из Red Hot Chili Peppers на барабанах, Роберт Трухильо из Metallica на басу, Закк Уайлд на гитары и клавишные, а продюсер Эндрю Ватт - бэк-вокал, гитары и клавишные. Помимо вышеперечисленных музыкантов, в альбом Patient Number 9 вошли приглашенные соло-гитаристы Эрик Клэптон, Тони Айомми из Black Sabbath, Джош Хомм из Queens of The Stone Age и Майк Маккриди из Pearl Jam, а также сессионные работы Даффа из Guns N' Roses. МакКаган, Крис Чейни из Jane's Addiction и последняя запись покойного барабанщика Foo Fighters Тейлора Хокинса.


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
Отзывы


Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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