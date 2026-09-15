Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ozzy Osbourne - Patient Number 9 (0194399328118) виниловая пластинка
Оззи Осборна каждое десятилетие, начиная с 70-х, выпускалась хитовая песня, а с 1971 года он был постоянным хедлайнером на мировой арене. Снова и снова он доказывает, что является одним из стабильных рок-музыкантов. Теперь он возвращается с альбомом Patient Number 9. Patient Number 9 — 13-й студийный альбом Оззи, спродюсированный Эндрю Уоттом, который руководил Ordinary Man 2020 года. Более часа тяжелого глэм-рока — это самый легендарный альбом Оззи на сегодняшний день. Заглавный трек «Patient Number 9» включает в себя гитарную работу коллеги-легенды рока Джеффа Бека, и, помимо Бека, может похвастаться звездным составом музыкантов, в который входят Чад Смит из Red Hot Chili Peppers на барабанах, Роберт Трухильо из Metallica на басу, Закк Уайлд на гитары и клавишные, а продюсер Эндрю Ватт - бэк-вокал, гитары и клавишные. Помимо вышеперечисленных музыкантов, в альбом Patient Number 9 вошли приглашенные соло-гитаристы Эрик Клэптон, Тони Айомми из Black Sabbath, Джош Хомм из Queens of The Stone Age и Майк Маккриди из Pearl Jam, а также сессионные работы Даффа из Guns N' Roses. МакКаган, Крис Чейни из Jane's Addiction и последняя запись покойного барабанщика Foo Fighters Тейлора Хокинса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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