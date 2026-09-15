Van Morrison - Moving On Skiffle (0602448192288) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Van Morrison - Moving On Skiffle (0602448192288) виниловая пластинка
Moving On Skiffle - 44-й студийный альбом североирландского певца и автора песен Вана Моррисона, выпущенный 2023 году. Релиз является вторым альбомом Ван Моррисона в жанре Skiffle после его концертного альбома 2000 года The Skiffle Sessions - Live in Belfast 1998. Издание представлено на двойном черном виниле. Ван Моррисон - автор и исполнитель песен из северной Ирландии, который известен своей уникальной рычащей манерой исполнения. Моррисон приобрел известность в середине 1960-х годов как солист североирландской R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;B группы Them. Его сольная карьера ориентированного на поп-хиты началась под руководством американского продюсера и автора песен Берта Бернса. Восемнадцать его альбомов вошли в топ-40 в Соединенных Штатах, двенадцать из них в период с 1997 по 2017 год. Он получил две премии Грэмми, премию Brit Award 1994 года за выдающийся вклад в музыку, премию Americana Music Lifetime Achievement Award 2017 года за написание песен и был введен в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы авторов песен. А в 2016 году он был посвящен в рыцари.
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