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Eagles - Desperado (Remastered) (0081227961664) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eagles - Desperado (Remastered) (0081227961664) виниловая пластинка

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Eagles - Desperado (Remastered) (0081227961664) виниловая пластинка - фото 1
Eagles - Desperado (Remastered) (0081227961664) виниловая пластинка - фото 2
Eagles - Desperado (Remastered) (0081227961664) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
Desperado (Remastered)
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eagles - Desperado (Remastered) (0081227961664) виниловая пластинка - фото 1
  • Eagles - Desperado (Remastered) (0081227961664) виниловая пластинка - фото 2
  • Eagles - Desperado (Remastered) (0081227961664) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 98798
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Коллекция EAGLES
filter_none Товар входит в коллекцию EAGLES

Коллекция EAGLES


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227961664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
Desperado (Remastered)
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Doolin-Dalton, Twenty-One, Out Of Control, Tequila Sunrise, Desperado, Certain Kind Of Fool, Doolin-Dalton (Instrumental), Outlaw Man, Saturday Night, Bitter Creek, Doolin-Dalton/Desperado (Reprise)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eagles - Desperado (Remastered) (0081227961664) виниловая пластинка

Track List

A1Doolin-Dalton3:26
A2Twenty-One2:11
A3Out Of Control3:04
A4Tequila Sunrise2:52
A5Desperado3:33
B1Certain Kind Of Fool3:02
B2Doolin-Dalton (Instrumental)0:48
B3Outlaw Man3:34
B4Saturday Night3:20
B5Bitter Creek5:00
B6Doolin-Dalton/Desperado (Reprise)4:50

Отзывы о товаре Eagles - Desperado (Remastered) (0081227961664) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227961664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
Desperado (Remastered)
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Doolin-Dalton, Twenty-One, Out Of Control, Tequila Sunrise, Desperado, Certain Kind Of Fool, Doolin-Dalton (Instrumental), Outlaw Man, Saturday Night, Bitter Creek, Doolin-Dalton/Desperado (Reprise)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание

Track List

A1Doolin-Dalton3:26
A2Twenty-One2:11
A3Out Of Control3:04
A4Tequila Sunrise2:52
A5Desperado3:33
B1Certain Kind Of Fool3:02
B2Doolin-Dalton (Instrumental)0:48
B3Outlaw Man3:34
B4Saturday Night3:20
B5Bitter Creek5:00
B6Doolin-Dalton/Desperado (Reprise)4:50
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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