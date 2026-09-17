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Evian Christ - Revanchist (5056614706970) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Evian Christ - Revanchist (5056614706970) виниловая пластинка

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Evian Christ - Revanchist (5056614706970) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Evian Christ
Альбом (сингл)
Revanchist
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
В наличии
Код товара: 750260
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Evian Christ - Revanchist (5056614706970) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614706970]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Evian Christ
Альбом (сингл)
Revanchist
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
On Embers, Yxguden, The Beach, Nobody Else, Silence, Xkyrgios, With Me, Run Boys Run
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Evian Christ - Revanchist (5056614706970) виниловая пластинка

Эвиан Крист (Джошуа Лири) — музыкант, продюсер и музыкальный программист из Элсмир-Порта, подписавший контракт с лейблом Warp. Первоначально получив признание за свой вклад в продюсирование альбомов Канье Уэста и Трэвиса Скотта, возглавивших чарты Billboard, а затем как. основатель влиятельной серии мероприятий TranceParty, Эвиан Крист в последние годы руководит рядом своеобразных проектов, исследующих наследие транса в современной культурной жизни. «Revanchist» (2023) — долгожданный дебютный альбом Эвиана Криста. Восьмитрековая пластинка исследует скрытый потенциал транса, способный вызвать, помимо эйфории, самое полное ощущение возвышенного.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Evian Christ - Revanchist (5056614706970) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614706970]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Evian Christ
Альбом (сингл)
Revanchist
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
On Embers, Yxguden, The Beach, Nobody Else, Silence, Xkyrgios, With Me, Run Boys Run
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Эвиан Крист (Джошуа Лири) — музыкант, продюсер и музыкальный программист из Элсмир-Порта, подписавший контракт с лейблом Warp. Первоначально получив признание за свой вклад в продюсирование альбомов Канье Уэста и Трэвиса Скотта, возглавивших чарты Billboard, а затем как. основатель влиятельной серии мероприятий TranceParty, Эвиан Крист в последние годы руководит рядом своеобразных проектов, исследующих наследие транса в современной культурной жизни. «Revanchist» (2023) — долгожданный дебютный альбом Эвиана Криста. Восьмитрековая пластинка исследует скрытый потенциал транса, способный вызвать, помимо эйфории, самое полное ощущение возвышенного.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Evian Christ - Revanchist (5056614706970) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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