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Art Blakey - S Make It (Analogue) (0199957010221) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Art Blakey - S Make It (Analogue) (0199957010221) виниловая пластинка

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Art Blakey - S Make It (Analogue) (0199957010221) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
S Make It
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
В наличии
Код товара: 750248
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Art Blakey - S Make It (Analogue) (0199957010221) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0199957010221]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
S Make It
Жанр
Jazz
Трек-лист
Faith, S Make It, Waltz For Ruth, One For Gamal, Little Hughie, Olympia, Lament For Stacy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Blakey - S Make It (Analogue) (0199957010221) виниловая пластинка

«S Make It» — хард-боповый альбом Арта Блейки, записанный в Лос-Анджелесе в 1964 году с обновленным составом The Jazz Messengers Серия Verve Vault: мастеринг выполнен Райаном К. Смитом с оригинальных аналоговых лент в студии Sterling Sound, отпечатано на 180-граммовом виниле в Optimal. Гейтфолд с оригинальным культовым оформлением Когда Арт Блейки записывал альбом «'S Make It» для лейбла Limelight в 1964 году, он и его группа The Jazz Messengers переживали период перемен. В это время барабанщик часто менял состав от альбома к альбому. Многие критики считают «'S Make It» одним из незаслуженно недооцененных альбомов Jazz Messengers, на котором Блейки вернулся к более проникновенному звучанию. Барабанщик составил репертуар из оригинальных композиций своих новых коллег по группе и некоторых произведений Ли Моргана. Трубач незадолго до этого покинул группу, чтобы начать сольную карьеру.

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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0199957010221]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
S Make It
Жанр
Jazz
Трек-лист
Faith, S Make It, Waltz For Ruth, One For Gamal, Little Hughie, Olympia, Lament For Stacy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«S Make It» — хард-боповый альбом Арта Блейки, записанный в Лос-Анджелесе в 1964 году с обновленным составом The Jazz Messengers Серия Verve Vault: мастеринг выполнен Райаном К. Смитом с оригинальных аналоговых лент в студии Sterling Sound, отпечатано на 180-граммовом виниле в Optimal. Гейтфолд с оригинальным культовым оформлением Когда Арт Блейки записывал альбом «'S Make It» для лейбла Limelight в 1964 году, он и его группа The Jazz Messengers переживали период перемен. В это время барабанщик часто менял состав от альбома к альбому. Многие критики считают «'S Make It» одним из незаслуженно недооцененных альбомов Jazz Messengers, на котором Блейки вернулся к более проникновенному звучанию. Барабанщик составил репертуар из оригинальных композиций своих новых коллег по группе и некоторых произведений Ли Моргана. Трубач незадолго до этого покинул группу, чтобы начать сольную карьеру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Art Blakey - S Make It (Analogue) (0199957010221) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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