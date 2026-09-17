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Aretha Franklin - Aretha Now (Analogue) (0753088754074) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Aretha Franklin - Aretha Now (Analogue) (0753088754074) виниловая пластинка

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Aretha Franklin - Aretha Now (Analogue) (0753088754074) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
Aretha Now
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
В наличии
Код товара: 750185
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Aretha Franklin - Aretha Now (Analogue) (0753088754074) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088754074]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
Aretha Now
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Think, I Say A Little Prayer, See Saw, Night Time Is The Right Time, You Send Me, You're A Sweet Sweet Man, I Take What I Want, Hello Sunshine, A Change, I Can't See Myself Leaving You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aretha Franklin - Aretha Now (Analogue) (0753088754074) виниловая пластинка

Арета Франклин добилась умеренного успеха как исполнительница классических и лирических песен во время своего сотрудничества с Columbia Records в начале и середине 60-х годов, но только после подписания контракта с Atlantic Records в 1967 году она обрела свой истинный голос, став, по сути, той Аретой Франклин, которую полюбил весь мир — Королевой соула!. 1968 год стал переломным для Франклин. В январе она выпустила Lady Soul один из своих лучших и самых популярных альбомов — пластинку, занявшую второе место в чартах, в которую вошли её версии песен Кэрол Кинг "(You Make Me Feel Like a) Natural Woman" и бессмертной "Chain of Fools". Завершила год она выпуском своего первого концертного альбома Aretha In Paris в котором исполнила лучшие песни Atlantic Records. Между этими двумя альбомами вышел Aretha Now продолжение великолепного, ритмичного R&B, который она сделала своим фирменным после подписания контракта с Atlantic. Первая сторона — это настоящая классика. Она начинается с «Think», нестареющего гимна, вселяющего уверенность в себе, с его евангельским диалогом «вопрос-ответ» и припевом «Freedom!» — поистине одной из величайших соул-песен 60-х. Далее следует переосмысление хита Бахараха/Дэвида «I Say a Little Prayer», где Франклин одновременно ведет и уступает место Sweet Inspirations, чьи гармонии определяют эту новую версию хита Дионн Уорвик. Изящная интерпретация «See Saw» переходит в энергичную кавер-версию «The Night Time is the Right Time», перенося страстный соблазнительный стиль Нэппи Брауна/Рэя Чарльза в церковь, как это могла сделать только Франклин. Она также бодро исполняет «You Send Me» Сэма Кука, завершая сторону на романтической ноте. Сделайте глубокий вдох, прежде чем перевернуться на вторую сторону — он вам понадобится не только для того, чтобы оправиться от череды потрясающих треков на первой стороне, но и для того, чтобы собраться с силами и потанцевать под зажигательные хиты, которые последуют дальше. Первое, что вы слышите, когда игла касается дорожки, — это барабаны Роджера Хокинса, отсчет до "You're a Sweet, Sweet Man", который заставляет покачивать головой. К тому моменту, когда Франклин исполняет песню Клайда Отиса "A Change", вы уже будете пританцовывать на любой сцене. Все это ведет к заключительному треку альбома, проникновенной "I Can't See Myself Leaving You", хиту в стиле R&B с ненавязчивым вокалом, который следует считать одним из лучших выступлений Франклина. Альбом Aretha Now сам по себе стал хитом, но его иногда недооценивают, поскольку он находится в тени Lady Soul. Тем не менее Aretha Now — это непринужденная демонстрация ее вокального диапазона и универсальности; она показывает свой талант не только преобразить любую исполненную ею песню, но и сделать ее полностью своей, так что невозможно представить, чтобы ее пел кто-то другой. Это роскошное переиздание альбома Aretha Now на 180-граммовой виниловой пластинке со скоростью 45 об/мин от Analogue Productions (серия Atlantic 75) мастеринг которого выполнен Кевином Греем в Cohearent Audio с оригинальной мастер-ленты, отпечатано на 180-граммовой двойной пластинке на Quality Record Pressings. Пластинка помещена в откидной конверт в старинном стиле с двойным карманом от Stoughton Printing.

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088754074]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
Aretha Now
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Think, I Say A Little Prayer, See Saw, Night Time Is The Right Time, You Send Me, You're A Sweet Sweet Man, I Take What I Want, Hello Sunshine, A Change, I Can't See Myself Leaving You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Арета Франклин добилась умеренного успеха как исполнительница классических и лирических песен во время своего сотрудничества с Columbia Records в начале и середине 60-х годов, но только после подписания контракта с Atlantic Records в 1967 году она обрела свой истинный голос, став, по сути, той Аретой Франклин, которую полюбил весь мир — Королевой соула!. 1968 год стал переломным для Франклин. В январе она выпустила Lady Soul один из своих лучших и самых популярных альбомов — пластинку, занявшую второе место в чартах, в которую вошли её версии песен Кэрол Кинг "(You Make Me Feel Like a) Natural Woman" и бессмертной "Chain of Fools". Завершила год она выпуском своего первого концертного альбома Aretha In Paris в котором исполнила лучшие песни Atlantic Records. Между этими двумя альбомами вышел Aretha Now продолжение великолепного, ритмичного R&B, который она сделала своим фирменным после подписания контракта с Atlantic. Первая сторона — это настоящая классика. Она начинается с «Think», нестареющего гимна, вселяющего уверенность в себе, с его евангельским диалогом «вопрос-ответ» и припевом «Freedom!» — поистине одной из величайших соул-песен 60-х. Далее следует переосмысление хита Бахараха/Дэвида «I Say a Little Prayer», где Франклин одновременно ведет и уступает место Sweet Inspirations, чьи гармонии определяют эту новую версию хита Дионн Уорвик. Изящная интерпретация «See Saw» переходит в энергичную кавер-версию «The Night Time is the Right Time», перенося страстный соблазнительный стиль Нэппи Брауна/Рэя Чарльза в церковь, как это могла сделать только Франклин. Она также бодро исполняет «You Send Me» Сэма Кука, завершая сторону на романтической ноте. Сделайте глубокий вдох, прежде чем перевернуться на вторую сторону — он вам понадобится не только для того, чтобы оправиться от череды потрясающих треков на первой стороне, но и для того, чтобы собраться с силами и потанцевать под зажигательные хиты, которые последуют дальше. Первое, что вы слышите, когда игла касается дорожки, — это барабаны Роджера Хокинса, отсчет до "You're a Sweet, Sweet Man", который заставляет покачивать головой. К тому моменту, когда Франклин исполняет песню Клайда Отиса "A Change", вы уже будете пританцовывать на любой сцене. Все это ведет к заключительному треку альбома, проникновенной "I Can't See Myself Leaving You", хиту в стиле R&B с ненавязчивым вокалом, который следует считать одним из лучших выступлений Франклина. Альбом Aretha Now сам по себе стал хитом, но его иногда недооценивают, поскольку он находится в тени Lady Soul. Тем не менее Aretha Now — это непринужденная демонстрация ее вокального диапазона и универсальности; она показывает свой талант не только преобразить любую исполненную ею песню, но и сделать ее полностью своей, так что невозможно представить, чтобы ее пел кто-то другой. Это роскошное переиздание альбома Aretha Now на 180-граммовой виниловой пластинке со скоростью 45 об/мин от Analogue Productions (серия Atlantic 75) мастеринг которого выполнен Кевином Греем в Cohearent Audio с оригинальной мастер-ленты, отпечатано на 180-граммовой двойной пластинке на Quality Record Pressings. Пластинка помещена в откидной конверт в старинном стиле с двойным карманом от Stoughton Printing.
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Aretha Franklin - Aretha Now (Analogue) (0753088754074) виниловая пластинка - по цене 9580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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