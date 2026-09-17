Описание товара Aretha Franklin - Aretha Now (Analogue) (0753088754074) виниловая пластинка

Арета Франклин добилась умеренного успеха как исполнительница классических и лирических песен во время своего сотрудничества с Columbia Records в начале и середине 60-х годов, но только после подписания контракта с Atlantic Records в 1967 году она обрела свой истинный голос, став, по сути, той Аретой Франклин, которую полюбил весь мир — Королевой соула!. 1968 год стал переломным для Франклин. В январе она выпустила Lady Soul один из своих лучших и самых популярных альбомов — пластинку, занявшую второе место в чартах, в которую вошли её версии песен Кэрол Кинг "(You Make Me Feel Like a) Natural Woman" и бессмертной "Chain of Fools". Завершила год она выпуском своего первого концертного альбома Aretha In Paris в котором исполнила лучшие песни Atlantic Records. Между этими двумя альбомами вышел Aretha Now продолжение великолепного, ритмичного R&B, который она сделала своим фирменным после подписания контракта с Atlantic. Первая сторона — это настоящая классика. Она начинается с «Think», нестареющего гимна, вселяющего уверенность в себе, с его евангельским диалогом «вопрос-ответ» и припевом «Freedom!» — поистине одной из величайших соул-песен 60-х. Далее следует переосмысление хита Бахараха/Дэвида «I Say a Little Prayer», где Франклин одновременно ведет и уступает место Sweet Inspirations, чьи гармонии определяют эту новую версию хита Дионн Уорвик. Изящная интерпретация «See Saw» переходит в энергичную кавер-версию «The Night Time is the Right Time», перенося страстный соблазнительный стиль Нэппи Брауна/Рэя Чарльза в церковь, как это могла сделать только Франклин. Она также бодро исполняет «You Send Me» Сэма Кука, завершая сторону на романтической ноте. Сделайте глубокий вдох, прежде чем перевернуться на вторую сторону — он вам понадобится не только для того, чтобы оправиться от череды потрясающих треков на первой стороне, но и для того, чтобы собраться с силами и потанцевать под зажигательные хиты, которые последуют дальше. Первое, что вы слышите, когда игла касается дорожки, — это барабаны Роджера Хокинса, отсчет до "You're a Sweet, Sweet Man", который заставляет покачивать головой. К тому моменту, когда Франклин исполняет песню Клайда Отиса "A Change", вы уже будете пританцовывать на любой сцене. Все это ведет к заключительному треку альбома, проникновенной "I Can't See Myself Leaving You", хиту в стиле R&B с ненавязчивым вокалом, который следует считать одним из лучших выступлений Франклина. Альбом Aretha Now сам по себе стал хитом, но его иногда недооценивают, поскольку он находится в тени Lady Soul. Тем не менее Aretha Now — это непринужденная демонстрация ее вокального диапазона и универсальности; она показывает свой талант не только преобразить любую исполненную ею песню, но и сделать ее полностью своей, так что невозможно представить, чтобы ее пел кто-то другой. Это роскошное переиздание альбома Aretha Now на 180-граммовой виниловой пластинке со скоростью 45 об/мин от Analogue Productions (серия Atlantic 75) мастеринг которого выполнен Кевином Греем в Cohearent Audio с оригинальной мастер-ленты, отпечатано на 180-граммовой двойной пластинке на Quality Record Pressings. Пластинка помещена в откидной конверт в старинном стиле с двойным карманом от Stoughton Printing.