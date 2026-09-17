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Bill Evans - Interplay (Analogue) (0753088944512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bill Evans - Interplay (Analogue) (0753088944512) виниловая пластинка

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Bill Evans - Interplay (Analogue) (0753088944512) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Interplay
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
В наличии
Код товара: 750182
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Bill Evans - Interplay (Analogue) (0753088944512) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088944512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Interplay
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
You And The Night And The Music, When You Wish Upon A Star, I'll Never Smile Again, Interplay, You Go To My Head, Wrap Your Troubles In Dreams
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Fantasy 45 Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Evans - Interplay (Analogue) (0753088944512) виниловая пластинка

«Записи Билла Эванса почти всегда отличались хорошим или превосходным качеством звука, и переиздания Analogue Productions не являются исключением. Хотя у меня нет оригинальных релизов, переиздания на 45 об/мин явно лучше, даже после корректировки VTA, более поздних переизданий OJC или более ранних релизов Analogue Productions на 33 1/3 об/мин. Переиздания на 45 об/мин более музыкальны и прозрачны; инструменты обладают большей трехмерностью, а крайние частоты, особенно нижние октавы, демонстрируют большую разрешающую способность и воздействие. Приобретите их, пока они не распроданы!» Майлз Астор, Positive-Feedback Online выпуск 34, www.positive-feedback.com. Почти все из 11 альбомов с участием Билла Эванса, выпущенных в его ключевые ранние годы (1956-1964) с Riverside, были записаны в составе трио. Из двух исключений одно, строго говоря, не было записью Эванса ( альбом Know What I Mean?, квартетный альбом, в котором участвовал Билл, но руководил им Кэннонболл Эддерли). Другое — Interplay. Добавление трубы и гитары для создания необычного состава квинтета, сосредоточенного на стандартных мелодиях и с более светлыми темпами, чем обычно ассоциируются с его игрой, делает этот альбом уникально ценным дополнением к каталогу, возможно, самого важного пианиста в современном джазе.

Отзывы о товаре Bill Evans - Interplay (Analogue) (0753088944512) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088944512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Interplay
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
You And The Night And The Music, When You Wish Upon A Star, I'll Never Smile Again, Interplay, You Go To My Head, Wrap Your Troubles In Dreams
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Fantasy 45 Series
Страна производитель
США
Описание
«Записи Билла Эванса почти всегда отличались хорошим или превосходным качеством звука, и переиздания Analogue Productions не являются исключением. Хотя у меня нет оригинальных релизов, переиздания на 45 об/мин явно лучше, даже после корректировки VTA, более поздних переизданий OJC или более ранних релизов Analogue Productions на 33 1/3 об/мин. Переиздания на 45 об/мин более музыкальны и прозрачны; инструменты обладают большей трехмерностью, а крайние частоты, особенно нижние октавы, демонстрируют большую разрешающую способность и воздействие. Приобретите их, пока они не распроданы!» Майлз Астор, Positive-Feedback Online выпуск 34, www.positive-feedback.com. Почти все из 11 альбомов с участием Билла Эванса, выпущенных в его ключевые ранние годы (1956-1964) с Riverside, были записаны в составе трио. Из двух исключений одно, строго говоря, не было записью Эванса ( альбом Know What I Mean?, квартетный альбом, в котором участвовал Билл, но руководил им Кэннонболл Эддерли). Другое — Interplay. Добавление трубы и гитары для создания необычного состава квинтета, сосредоточенного на стандартных мелодиях и с более светлыми темпами, чем обычно ассоциируются с его игрой, делает этот альбом уникально ценным дополнением к каталогу, возможно, самого важного пианиста в современном джазе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Evans - Interplay (Analogue) (0753088944512) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9580 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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