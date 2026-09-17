George Benson - Breezin' (Analogue) (0753088100673) виниловая пластинка
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Описание товара George Benson - Breezin' (Analogue) (0753088100673) виниловая пластинка
Классический альбом Джорджа Бенсона 1976 года Breezin' переосмыслил звучание джазовой гитары. Легкий, мелодичный и невероятно плавный, Breezin' стал саундтреком к целой эпохе и альбомом, который принес Бенсону мировую известность. Альбом Breezin', пятнадцатый по счету, с такими нестареющими хитами, как "This Masquerade" и зажигательная заглавная композиция, с редкой грацией объединяет миры джаза, поп-музыки и R&B. Он не только возглавил чарт Billboard Jazz Albums, но и занял первое место в поп- и R&B-чартах. Альбом получил тройной платиновый статус, став одним из самых продаваемых джазовых альбомов всех времен. Альбом получил премии «Грэмми» в номинациях «Лучшее поп-инструментальное исполнение» и «Запись года» за композицию «This Masquerade», а также был номинирован на множество премий, в том числе в номинациях «Альбом года» и «Песня года» — беспрецедентное достижение для джазового гитариста. Теперь эта классика сияет ярче, чем когда-либо. Мастеринг на 45 об/мин был выполнен Мэтью Луттансом в The Mastering Lab, а запись произведена на плоском, сверхтихом виниле компанией Quality Record Pressings. Это издание раскрывает новые грани теплоты, глубины и присутствия в шелковистом тембре Бенсона и фирменном груве его коллеги, ритм-гитариста и бас-гитариста Фила Апчерча. «Breezin '» — это не просто краеугольный камень смуз-джаза, это один из самых безупречно созданных и влиятельных альбомов своего времени. Для коллекционеров, аудиофилов и всех, кто любит музыку, которая дарит ощущение чистого солнечного света, это окончательное переиздание на 45 об/мин — обязательное прослушивание.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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