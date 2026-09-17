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George Benson - Breezin' (Analogue) (0753088100673) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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George Benson - Breezin' (Analogue) (0753088100673) виниловая пластинка

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George Benson - Breezin&#039; (Analogue) (0753088100673) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
George Benson
Альбом (сингл)
Breezin'
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750178
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Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088100673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
George Benson
Альбом (сингл)
Breezin'
Жанр
Jazz
Трек-лист
Breezin', This Masquerade, Six To Four, Affirmation, So This Is Love?, Lady
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара George Benson - Breezin' (Analogue) (0753088100673) виниловая пластинка

Классический альбом Джорджа Бенсона 1976 года Breezin' переосмыслил звучание джазовой гитары. Легкий, мелодичный и невероятно плавный, Breezin' стал саундтреком к целой эпохе и альбомом, который принес Бенсону мировую известность. Альбом Breezin', пятнадцатый по счету, с такими нестареющими хитами, как "This Masquerade" и зажигательная заглавная композиция, с редкой грацией объединяет миры джаза, поп-музыки и R&B. Он не только возглавил чарт Billboard Jazz Albums, но и занял первое место в поп- и R&B-чартах. Альбом получил тройной платиновый статус, став одним из самых продаваемых джазовых альбомов всех времен. Альбом получил премии «Грэмми» в номинациях «Лучшее поп-инструментальное исполнение» и «Запись года» за композицию «This Masquerade», а также был номинирован на множество премий, в том числе в номинациях «Альбом года» и «Песня года» — беспрецедентное достижение для джазового гитариста. Теперь эта классика сияет ярче, чем когда-либо. Мастеринг на 45 об/мин был выполнен Мэтью Луттансом в The Mastering Lab, а запись произведена на плоском, сверхтихом виниле компанией Quality Record Pressings. Это издание раскрывает новые грани теплоты, глубины и присутствия в шелковистом тембре Бенсона и фирменном груве его коллеги, ритм-гитариста и бас-гитариста Фила Апчерча. «Breezin '» — это не просто краеугольный камень смуз-джаза, это один из самых безупречно созданных и влиятельных альбомов своего времени. Для коллекционеров, аудиофилов и всех, кто любит музыку, которая дарит ощущение чистого солнечного света, это окончательное переиздание на 45 об/мин — обязательное прослушивание.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088100673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
George Benson
Альбом (сингл)
Breezin'
Жанр
Jazz
Трек-лист
Breezin', This Masquerade, Six To Four, Affirmation, So This Is Love?, Lady
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Классический альбом Джорджа Бенсона 1976 года Breezin' переосмыслил звучание джазовой гитары. Легкий, мелодичный и невероятно плавный, Breezin' стал саундтреком к целой эпохе и альбомом, который принес Бенсону мировую известность. Альбом Breezin', пятнадцатый по счету, с такими нестареющими хитами, как "This Masquerade" и зажигательная заглавная композиция, с редкой грацией объединяет миры джаза, поп-музыки и R&B. Он не только возглавил чарт Billboard Jazz Albums, но и занял первое место в поп- и R&B-чартах. Альбом получил тройной платиновый статус, став одним из самых продаваемых джазовых альбомов всех времен. Альбом получил премии «Грэмми» в номинациях «Лучшее поп-инструментальное исполнение» и «Запись года» за композицию «This Masquerade», а также был номинирован на множество премий, в том числе в номинациях «Альбом года» и «Песня года» — беспрецедентное достижение для джазового гитариста. Теперь эта классика сияет ярче, чем когда-либо. Мастеринг на 45 об/мин был выполнен Мэтью Луттансом в The Mastering Lab, а запись произведена на плоском, сверхтихом виниле компанией Quality Record Pressings. Это издание раскрывает новые грани теплоты, глубины и присутствия в шелковистом тембре Бенсона и фирменном груве его коллеги, ритм-гитариста и бас-гитариста Фила Апчерча. «Breezin '» — это не просто краеугольный камень смуз-джаза, это один из самых безупречно созданных и влиятельных альбомов своего времени. Для коллекционеров, аудиофилов и всех, кто любит музыку, которая дарит ощущение чистого солнечного света, это окончательное переиздание на 45 об/мин — обязательное прослушивание.


Теги товара: Limited Edition
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