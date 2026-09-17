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Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка

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Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка - фото 1
Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка - фото 2
Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка - фото 3
Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка - фото 4
Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка - фото 5
Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка - фото 6
Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка - фото 7
Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка - фото 8
Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Anna Von Hausswolff
Альбом (сингл)
The Miraculous
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка - фото 1
  • Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка - фото 2
  • Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка - фото 3
  • Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка - фото 4
  • Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка - фото 5
  • Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка - фото 6
  • Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка - фото 7
  • Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка - фото 8
  • Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
В наличии
Код товара: 750152
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CITY SLANG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
City Slang
Barcode
[4250506813000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Anna Von Hausswolff
Альбом (сингл)
The Miraculous
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Discovery, The Hope Only Of Empty Men, Pomperipossa, Come Wander With Me/Deliverance, Come Wander With Me, Deliverance, En Ensam Vandrare, An Oath, Evocation, The Miraculous, Stranger
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка

Третий студийный альбом шведской музыкантши Анны фон Хауссвольф. Он был выпущен 13 ноября 2015 года ее собственным лейблом Pomperipossa Records. Как и в ее предыдущем альбоме Ceremony, The Miraculous содержит орган, который был записан в концертном зале Studio Acusticum в шведском городе Питео. При написании альбома фон Хауссвольф черпала вдохновение в месте, где ее семья рассказывала ей истории в детстве, и в книге "Келлан" шведского писателя Вальтера Юнгквиста.

Отзывы о товаре Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CITY SLANG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
City Slang
Barcode
[4250506813000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Anna Von Hausswolff
Альбом (сингл)
The Miraculous
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Discovery, The Hope Only Of Empty Men, Pomperipossa, Come Wander With Me/Deliverance, Come Wander With Me, Deliverance, En Ensam Vandrare, An Oath, Evocation, The Miraculous, Stranger
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
Третий студийный альбом шведской музыкантши Анны фон Хауссвольф. Он был выпущен 13 ноября 2015 года ее собственным лейблом Pomperipossa Records. Как и в ее предыдущем альбоме Ceremony, The Miraculous содержит орган, который был записан в концертном зале Studio Acusticum в шведском городе Питео. При написании альбома фон Хауссвольф черпала вдохновение в месте, где ее семья рассказывала ей истории в детстве, и в книге "Келлан" шведского писателя Вальтера Юнгквиста.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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