Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Anna Von Hausswolff
Альбом (сингл)
The Miraculous
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 750152
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 620 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
CITY SLANG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
City Slang
Barcode
[4250506813000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Anna Von Hausswolff
Альбом (сингл)
The Miraculous
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Discovery, The Hope Only Of Empty Men, Pomperipossa, Come Wander With Me/Deliverance, Come Wander With Me, Deliverance, En Ensam Vandrare, An Oath, Evocation, The Miraculous, Stranger
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка
Третий студийный альбом шведской музыкантши Анны фон Хауссвольф. Он был выпущен 13 ноября 2015 года ее собственным лейблом Pomperipossa Records. Как и в ее предыдущем альбоме Ceremony, The Miraculous содержит орган, который был записан в концертном зале Studio Acusticum в шведском городе Питео. При написании альбома фон Хауссвольф черпала вдохновение в месте, где ее семья рассказывала ей истории в детстве, и в книге "Келлан" шведского писателя Вальтера Юнгквиста.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSantana - Supernatural (coloured) (0198028292313) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитAvenged Sevenfold, The Stage (0602557109788) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитThe Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитOh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - Like An Old Fashioned Waltz (0805520240086) винило...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - The North Star Grassman And The Ravens (0805520240...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитRichard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитIvano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) вини...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJames Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (502173252970...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитEd Sheeran - (Play) (coloured) (5021732758248) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитBruno Mars - The Romantic (coloured) (0075678590610) виниловая п...
Бренд
CITY SLANG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
City Slang
Barcode
[4250506813000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Anna Von Hausswolff
Альбом (сингл)
The Miraculous
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Discovery, The Hope Only Of Empty Men, Pomperipossa, Come Wander With Me/Deliverance, Come Wander With Me, Deliverance, En Ensam Vandrare, An Oath, Evocation, The Miraculous, Stranger
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Третий студийный альбом шведской музыкантши Анны фон Хауссвольф. Он был выпущен 13 ноября 2015 года ее собственным лейблом Pomperipossa Records. Как и в ее предыдущем альбоме Ceremony, The Miraculous содержит орган, который был записан в концертном зале Studio Acusticum в шведском городе Питео. При написании альбома фон Хауссвольф черпала вдохновение в месте, где ее семья рассказывала ей истории в детстве, и в книге "Келлан" шведского писателя Вальтера Юнгквиста.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Anna Von Hausswolff - The Miraculous (4250506813000) виниловая пластинка